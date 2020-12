Gorjeanul vindecat de COVID-19, care a dansat sârba în curtea spitalului, plănuiește să scrie o carte: „Pe 2021 îl aştept cu speranţă”

Teodor Popescu a fost externat din spital după 32 de zile și 12 teste pozitive

Voie bună și veselie mare a fost în sufletul unui bunic din Gorj care la externarea din Spitalul Cărbunești și-a pus muzică și a început să danseze hora. Motivul bucuriei? A câștigat lupta cu virusul SARS-CoV-2, după ce a fost internat timp de o lună și a ieșit pozitiv nu mai puțin de 12 ori.

Imaginile cu el dansând în curtea unității medicale au devenit virale și au făcut o Românie întreagă să zâmbească și să spere că într-o zi pandemia de coronavirus se va sfârși.

Ce planuri de viitor are acum gorjeanul

Teodor Popescu este un fost salvator minier, în vârstă de 60 de ani, care a câștigat lupta cu boala și și-a recâpâtat imdiat pofta de viață. Imaginile cu el au fîcut înconjurul țării și au oferit speranță bolnavilor de coronavirus.

Însă nu vrea doar ca acele imagini să fie cunoscute de români, ci are planuri mult mai mari.

Își dorește să scrie o carte în care să dezvăluie greutățile prin care a trecut în acest an. Dorința lui cea mai mare pentru anul care vine este ca pandemia să ia sfârșit, iar viața să revină la normal.

„Când am plecat din salon, am plecat cu horă de mână, când am ieşit, s-a terminat hora de mana, asistenta mi-a pus acolo bagajul şi a început sârba. Pe 2021 îl aştept cu speranţă, cu speranţa că ne vom scăpa de pandemia asta, să meargă copiii la şcoală. Dacă vine vaccinul , mă vaccinez, sigur mă vaccinez, pentru că am trecut prin atâtea si am văzut care e situația”,povestește gorjeanul.

Chiar și nepoata lui, Elena, a fost infectată cu noul coronavirus, însă el a îngrijit-o și învățat-o că optimismul este o armă puternică în lupta cu virusul.

„A fost un an atipic. Odată cu primăvara, când totul revine la viaţă, eu şi Elena ne-am îmbolnăvit”, spune acesta.

Bunicul, în rolul lui Moș Crăciun

Deși viața i-a pus la mare încercare anul acesta, parcă nici

sărbătorile nu au afut același farmec. Cu toate acestea, a încercat să readucă un zâmbet pe fața nepoatei sale și a celorlalți copii din sat și a devenit chiar el Moș Crăciun.

„Este luna în care sufletul meu devine suflet de copil. Pandemia nu a permis adunări mari, dar copiii m-au primit cu bucurie”, a dezvăluit Teodor Popescu.

Desenele la care lucrează acum nepoata lui vor fi scoase la licitație, iar banii obținuți se vor duce la spitalele care tratează pacienții cu covid din Gorj.

Teodor Popescu are de gând să reîntoarcă în spitalul în care a fost tratat pentru a-i cunoaște pe medicii care l-au vindecat.