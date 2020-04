In articol:

Grațiela Duban de la Survivor a dezvăluit care a fost greșeala care a scos-o din joc, fiind eliminată din emisiunea difuzată de Kanal D., a postat soția lui Andrei Duban. ( vezi ce a spus Andreea despre relația cu Ghiță

“Tot timpul îmi spuneam in sinea mea ca nu trebuie sa ma pierd pe mine ca om, ca trebuie sa fiu corecta. Dacă eu sunt corecta sigur cei din jur așa vor încerca sa fie și ei.Mama îmi spunea tot timpul “nimeni nu e ca tine, nimeni nu gandeste ca tine” și nu, nu spunea asta sa scoată in evidentă ca ea are un copil bun, ci încerca sa-mi spună sa nu am așteptări de la altii...”, a continuat Grațiela.

Grațiela Duban de la Survivor a dezvăluit care a fost greșeala: "Am uitat să fiu BUNĂ”

“Jocul acesta Survivor e un joc pervers, te sucește și te răsucești de”n” ori... de multe ori nu mai vedeam care este “drumul corect”.Acest cuvânt “corect” m-a făcut sa “greșesc”. Si acum va întreb: cum poți sa greșești când tu încerci sa faci totul corect? Și totuși am greșit, pentru ca in dorința mea de a încerca sa fiu CORECTA am uitat sa fiu BUNA”, a explicat actrița.

„Am revăzut azi un film bun, care mi-a răspuns intr-un fel la întrebările mele. Acestea sunt cuvintele ce m-au făcut sa înțeleg : “Când ai de ales între a fi bun și a fi corect, alege sa fii bun”. Cred ca asta este cea mai importantă lecție pe care am învățat-o la Survivor.”, a încheiat Grațiela Duban.