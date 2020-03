Grațiela Duban și Ghiță au fost nominaizați spre eliminare. Ambii Faimoși de la Survivor România au ținut câte un discurs emoționant înainte de a afla rezultatul voturilor telespectatorilor.

„Singura calitate pe care am descoperit-o la Survivor este ca sunt deschisa să învăț din greșeli. Săptămâna ce a trecut a fost îngrozitor de grea din punct de vedere sufletesc, era o luptă în mine care nu se mai termina și nu înțelegeam de ce nu câștigă ori mintea, ori sufletul. Într-o noapte mi-am spus că orgoliile nu au rost și a doua zi am vorbit cu Mihai. Mi-am recunoscut greșeala, mi-am cerut iertate, Mihai m-a înțeles. Nu mă simțeam bine pentru că s-a produs acea ruptură de Mihai și am înțeles cât de important a fost el pentru mine. Greșeala a fost că atunci când m-a deranjat ceva nu i-am spus, m-am umplut de frustrări, de semne de întrrbare, până s-a făcut un bulgăre mare, ca un bulgăre de zăpadă, și nu mai vedeam adevărul”, a spus Grațiela Duban înainte de a afla dacă avea sau nu să părăsească Sruvivor România.

Și Ghiță a transmis câte un mesaj pentru fiecare dintre colegii lui de la Survivor, gândindu-se că ar putea fi ultima data când mai stă de vorbă cu ei în Republica Dominicană.

„Am mai facut lucru asta inainte de a intra in competitei. De multe ori am spus pe un ton mai calm, alteori pe un ton mai aprins. Pâna a le spune ceva fiecaruia, as vrea sa imi cer scuze fata de toti. Poate de multe ori am reactionat impulsiv, de moment, de foame, de stres.

Emi să își pastreze increderea in ea pentru ca vorbele altora o pot afecta. Daca isi pastreaza increderea in sine asa cum a demonstration și pe traseu… Cel mai bun om pentru tine esti tu, sa nu asculti ce spun ceilalti. Lui Cezar as vrea sa ii multumesc pentru faptul ca a tolerat actiunile unei personaj ca mine. Putea să îmi dea un croșeu și mă trimitea în România în două secunde, înainte de eliminare. A avut rabdare si m-a privit ca pe un frate mai mic, care are nevoie de timp.

Cu Gratiela am avut foarte multe discutii, intre noi ne-am apropiat cumva mai mult sau mai putin. Fata de Mihai am avut ceretiruti, dar dupa cum s-a vazut, dupa 2 saptamani ne-am imbratisat. Am tinut amandoi garda sus si pe mine m-a afectat pentru ca energia nu a fost in totalitate in echipa si a fost intre doua bisericute. Asiana e galusca noastra, cea care sta intr-o sticluta mica, o esenta tare in sticluta mica, e o personalitate care reactioneaza si ea, asa mica cum e, e un balaur, se vede ca a facut sport de performanta si a trecut prin multe.

Pe Elena ma bucur ca am cunoscut-o. Am avut certuri, imbratisari, vorbe spuse in fata, cuvinte spuse pe la spate, cu siguranta dupa concurs, cand ne vom vedea pe strada, ne vom saluta.

Cu Sony nu am apucat sa vorbesc prea mult. Ce i-as putea spone este sa nu judeci niciodata o carte dupa coperta”, a spus Ghiță, îaninte de a afla rezultatul votului publicului.

Grațiela Duban a părăsit Survivor România

„Urmatoare persoana care paraseste Survivor Romania este Gratiela. Ai fost eliminata din aceasta competitie, Ghita continua”, a spus Dan Cruceru, prezentatorul emisiunii. Întrebata care sunt ultimele cuvinte pe cre vrea să le spună în competiție, Faimoasa a oferit un răspuns caracteristic ei.

„O parte din sufletul meu este melancolic, las o parte din mine pe insula Survivor. Sufleteste imi era din ce in ce mai greu. Cel mai dor o sa imi fie de emotiile de a vedea traseul. Cand ma intorc acasa, primul lucru este sa imi tin copilul si sotul in brate, e tot ce imi doresc, nu ma intereseaza mancarea, ci doar imbratisarea lor”, a spis Grațiela Duban de la Survivor cu ochii în lacrimi.