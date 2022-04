Gratiela Stefania Balan, perla Bucovinei, la “Dimineata cu noi”

Gratiela Stefania Balan, o foarta tanara artista de muzica populara, din Bucovina, a venit astazi, la “Dimineata cu noi” pentru a ne incanta cu melodiile sale si a ne dezvalui detalii despre planurile sale.

In varsta de doar 13 ani, Gratiela si-a inceput cariera artistica in urma cu 5 ani si de atunci se dedica trup si suflet pasiunii sale.

“Eu am inceput sa cant la varsta de 8 ani, pentru ansamblul de dansuri, la Gura Humorului. Acolo am vazut copiii talentati, care cantau muzica populara, si am prins si eu drag. Parintii si bunicii m-au sustinut, mi-au fost alaturi”, spune tanara artista.

Desi are numai 13 ani, Gratiela Stefania Balan a scos un album muzical, iar astazi ne-a incantat cu una dintre melodii, “Huțulca” (dans tradițional vechi specific Moldovei - n.r.)

“Cinci ani a durat sa scot albumul 😊 dar in acesti ani am absolvit si Scoala de Arte”, a dezvaluit, la “Dimineata cu noi” Gratiela Stefania Balan.