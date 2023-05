„Gravidă în 8 luni” Raluca Pastramă a postat o fotografie cu burtica de graviduță! Fosta soție a lui Pepe își amintește cu emoție de perioada sarcinii

In articol:

În urmă cu circa un an, Raluca Pastramă a devenit mămică de fetiță pentru a treia oară, de această dată alături de cel de-al doilea soț al său care în venit în viața sa după divorțul de artistul Pepe, Ibrahim. Tânăra mămică petrece foarte mult timp în preajma fiicelor sale și, ori de câte ori are ocazia, își aduce aminte cu drag de momentele frumoase în care era însărcinată.

Anul trecut pe vremea aceasta, fosta soție a lui Pepe este însărcinată în 8 luni cu cea de-a treia sa fiică, Maryam.

Ca orice femeie însărcinată, la acea vreme și Raluca Pastramă a acumulat un număr considerabil de kilograme și a trecut printr-o serie de schimbări fizice și hormonale, acest lucru observându-se în felul în care corpul i s-a dezvoltat pe parcurs, dar și în ceea ce privește fizionomia. În prezent are o siluetă de invidiat și, fiind mamă cu 3 copii, unul dintre ei de vârste foarte mici, se mândrește cu faptul că are o siluetă trasă prin inel. Pentru a le arăta tuturor cât de mare este diferența între Raluca Pastramă de acum un an și cea din prezent, a postat în mediul online două fotografii care au amuzat-o teribil, una din prezent, iar cealaltă din luna mai a anului 2022.

„Nu mă pot abține din a posta poza asta minunată. Eu în 2022 (gravidă în 8 luni) VS- 2023”, a scris, amuzată, Raluca Pastramă în mediul online.

Raluca Pastramă, atașată de fiicele sale

Raluca Pastramă este foarte atașată de toate fiicele sale, 3 la număr, iar faptul că în prezent este mamă de 3 fete nu poate decât să o bucure nespus.

Deseori tânăra mămică își exprimă în mediul online fericirea pe care o simte zi de zi alături de fiicele ei.

„Mulțumesc, Doamne, pentru tot ce mi-ai dat, pentru tot ce mi-ai luat și pentru tot ce mi-ai lăsat”, este mesajul pe care Raluca Pastramă l-a scris în mediul online, după ce a postat prima imagine cu fiica sa.



