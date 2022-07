Grecii, cuprinși de disperare din cauza incendiilor de vegetație! Le-au mulțumit în lacrimi pompierilor români, trimiși să-i ajute: "Suntem ca frații!"

In articol:

Hectare întregi au ars în Grecia din cauza incendiilor puternice de vegetație. Regiuni precum Penteli, Gryllos, Evros sau Messinia au fost devastate în urma valului de caniculă care a lovit teritoriul elen.

Pagubele sunt uriașe în ciuda tuturor eforturilor făcute de pompieri, de a stinge flăcările.

Pompierii români le-au dat o mână de ajutor salvatorilor greci

Douăzeci și opt de pompieri români participă în aceste momente la misiunile de stingere a incendiilor, în Grecia. Salvatorii eleni au avut nevoie de ajutor, după ce valul de caniculă a început să facă ravagii în zone precum Gryllos, Crestena, Evros sau Messinia: "În pericol am fost în mod constant, pentru că indiferent cum ne amplasăm și poziționa autospecialele, focul trecea dintr-o parte în alta fără să reușim să îl oprim.", a declarat lt.col David Valeriu, unul dintre pompierii români trimiși în Grecia, potrivit antena3.ro.

"Am reușit să stopăm propagarea incendiului în zona în care noi am intervenit și am salvat astfel peste 50 de case și am reușit să acoperim o suprafață de peste 10 kilometri pătrați cu forțele pe care le-am adus din România.", a adăugat un alt pompier român care a participat la misiunile din Grecia, pentru aceeași sursă.

Imagini din Grecia, din zonele afectate de incendii [Sursa foto: Captură TV]

"Vă mulțumim mult tuturor românilor pentru ajutor!"

Ajutorul oferit de pompierii români i-a impresionat până la lacrimi pe locuitorii din Grecia. Aceștia au ținut să le mulțumească salvatorilor pentru efortul pe care îl depun în lupta cu flăcările mistuitoare: "Vă mulțumim mult tuturor românilor pentru ajutor. Suntem ca fraţii, vă mulțumim mult!", a fost mesajul unui grec pentru pompierii români.