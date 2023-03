Greșeala pe care a făcut-o Smiley în relația cu Gina Pistol! S-a aflat abia acum public: „Bărbații. Așa sunt ei”

In articol:

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul românesc, iar din iubirea lor a venit pe lume și fetița care le-a întregit familia.

Cei doi se înțeleg de minune și pare că și-au găsit cu adevărat fericirea unul în brațele celuilalt.

Iată însă că, la începutul relației lor, Smiley a greșit într-un mod la care nimeni nu se aștepta față de fosta prezentatoare TV.

Artistul a dezvăluit cum a reușit s-o dea în bară față de iubita lui. [Sursa foto: Captură TikTok]

Modul în care Smiley a dat-o în bară în fața Ginei Pistol

Smiley a mărturisit că la începutul relației i-a făcut o surpriză extrem de neplăcută iubitei sale. Artistul a vrut să o bucure pe fosta prezentatoare TV, însă iată că planul de acasă nu s-a potrivit cu cel de la florărie.

Cântărețul știa că Ginei îi plac anumite flori, însă uitase exact soiul, așa că a ajuns să cumpere ceva nepotrivit.

„Prima oară, în primul an când i-am luat flori, ținusem eu minte că e ceva cu „C”, și i-am luat crizanteme(în loc de crini)”, a mărturisit amuzat Smiley, la un post de radio.

Momentul a ajuns și pe TikTok, unde oamenii au avut o mulțime de reacții. Majoritatea persoanelor s-au amuzat teribil, în timp ce alții au mărturisit că înțeleg de ce a avut Smiley această dilemă.

„Bărbații nu rețin detaliile. Nu ne supărăm. Așa sunt ei”, a scris o fană a artistului, pe rețeaua de socializare.

Gina Pistol a anunțat retragerea din televiziune

După ce ani întregi i-a încântat pe telespectatori din spatele micului ecran, iată că Gina a decis că familia este pe primul loc. Prin urmare, cel puțin în următoarea perioadă, blondina nu va mai prezenta emisiunile care au consacrat-o.

„Am tot scris și rescris. O să încerc să nu plâng. Deci: Simpaticilor, după cum bine știți, acuși se fac doi ani de când am devenit mamă și am început o nouă viață. În acești doi ani în care mi-am continuat și activitatea ca prezentator la(...), mi-am dat seama că îmi doresc să-mi dedic mai mult timp mie, familiei și în special fiicei mele. Ca și pentru voi, și pentru mine acești ani au fost foarte complicați. Nimic nu a fost așa cum știam noi. Anul acesta am decis să-mi închei povestea cu emisiunea(...) și cu o echipă de oameni minunați, de la care am învățat foarte multe lucruri despre magia numită televiziune.

Vreau să mulțumesc întregii echipe de prieteni pentru 11 sezoane minunate de(...) și 3 de(...). Le mulțumesc celor TREI MAGNIFICI care mi-au devenit prieteni și vouă, pentru că ați fost alături de mine în această aventură minunată a vieții mele. Vreau să-i mai mulțumesc în mod special Monei, pentru încrederea pe care a avut-o în mine, pentru toată răbdarea și pentru toate lecțiile pe care mi le-a dat cu cea mai mare delicatețe din lume. Simpaticilor, aventura mea, continua!

Momentan alături de cel mai important om din viata mea, Josephine, si in viitor alături si de voi! Sa ne revedem cu bine la tv. Până atunci sunt aici. Nu foarte des, dar atât de des cat pot! Va pup, Gina.”, a declarat Gina Pistol, cu ceva timp în urmă, pe pagina personală de Instagram.

Gina Pistol și Smiley [Sursa foto: Captură TikTok]

