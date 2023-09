”Greu, am renunțat” Valentin Sanfira, noi detalii despre starea sa, după ce a avut un accident în Italia. Cum a apărut acum artistul pe internet?

In articol:

La jumătate lunii august, Valentin și Codruța Sanfira au trecut de la extaz la agonie când nici nu se așteptau. Cei doi și-au eliberat programul pentru o vacanță de lux în Italia, doar că planurile lor de acasă nu au coincis deloc cu întâmplările de peste mări și țări.

Astfel, la scurt timp de când au ajuns la italieni, vestea că artistul este pe patul de spital a făcut înconjurul showbiz-ului românesc.

Valentin Sanfira face progrese în perioada de recuperare

Conform spuselor sale, un incident a avut loc într-un moment de distracție și astfel a ajuns în scaun cu rotile, după îngrijirile medicale de care a avut parte într-un spital din Italia.

De atunci soția a avut grijă de el până acum, când folcloristul a venit cu noi vești despre starea sa de sănătate.

Se pare că perioada recuperatorie decurge așa cum trebuie, căci acum cântărețul de muzică populară poate să se deplaseze.

Ce-i drept, o face cu greu și cu ajutor, dar spune că nu mai are nevoie de sprijinul familiei, căci acum se descurcă de unul singur.

Cu pași mici, greoi, dar optimist că în curând va reveni pe scenă, Valentin Sanfira a renunțat la scaunul cu rotile și pentru prima dată acum a început să se deplaseze cu ajutorul cârjelor.

Nu este deloc ușor, dar se bucură că poate să nu mai depindă de nimeni și să facă pași mici spre normalitatea de altădată.

De exemplu acum, dis de dimineață, soțul Codruței Sanfira s-a bucurat că a ajuns singur pe terasa vilei în care locuiesc, acolo unde și-a savurat cafeaua.

Ulterior, alături de frumoasa artistă, a și ieșit în oraș, zâmbitor, dar vizibil încă afectat de cele întâmplate, căci nu poate călca cu unul dintre membre.

”Prima zi cu cârjele! Greu... dar nu am ce să fac! Am renunțat la cărucior și am aceste ajutătoare acum. Pot să ies să-mi beau și eu cafeaua pe terasă fără ajutorul familiei. Este un pas înainte”, este mesajul transmis de Valentin Sanfira, pe contul său de Fcebook.