Grupele Champions League, extrase cum trebuie abia la „reluare”! UEFA a comis-o de două ori până să decidă adversarele din optimi!

În formula originară, Cristiano Ronaldo și Lionel Messi s-ar fi reîntâlnit în confruntarea dintre Manchester United și Paris Saint-Germain. Un alt duel puternic ar fi fost și cel dintre Atletico Madrid și Bayern Munchen.

După repetarea tragerii la sorți, optimile Champions League arată chiar mai bine. Messi se va întoarce s-o bântuie din nou pe Real Madrid, cu PSG, așa cum o făcea în El Clasico, cu Barcelona. Campioana Italiei, Inter Milan, o va înfrunta pe Regina Europei din 2019, Liverpool. Atletico Madrid va juca împotriva lui Manchester United.

În prima rundă a tragerilor la sorți pentru optimile Champions League, Manchester United a fost aleasă adversara lui Villarreal, deși acest lucru ar fi fost imposibil, pentru că cele două au jucat în aceeași grupă.

La a doua încercare, rivala locală a lui United, Manchester City, a devenit noua adversară a „submarinului galben”.

Cu toate acestea, software-ul folosit de UEFA pentru extragere a comis-o iarăși. Pentru că a fost aleasă inițial ca adversara lui Villarreal, United a fost exclusă automat din lista cu posibile adversare a lui Atletico Madrid și a fost înlocuită de Liverpool. Din nou, două echipe care au jucat în grupe nu ar trebui să se poată întâlni și în optimi.

Ca să evite orice fel de discuții și complicații, UEFA a anunțat printr-un comunicat că a anulat prima tragere la sorți.

„După ce am întâmpinat probleme tehnice cu software-ul unui prestator de servicii extern, care instruiește oficialii în privința echipelor care pot juca între ele, o eroare gravă s-a întâmplat în timpul tragerii la sorți a optimilor Champions League. Ca rezultat, tragerea a fost declarată nulă și va fi reluată în totalitate.”

