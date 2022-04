In articol:

Liderii coaliției de guvernare au aprobat pachetul de măsuri socio-economice „Sprijin pentru România”, prin care propun măsuri pentru sprijinirea românilor cu venituri reduse și pentru firme. Impactul financiar al pachetului este de 17,3 miliarde de lei, din bugetul de stat și din fonduri europene.

Guvernul lanseaza programul "Sprijin pentru România" [Sursa foto: https://www.instagram.com/guvern.ro/]

Programul ”Sprijin pentru România”

Amânarea ratelor la bânci a fost eliminată din aceste măsuri.

”Programul de Guvernare în baza căruia am fost învestiţi de Parlamentul României are în centrul său cetăţeanul. Coaliţia de Guvernare, prin Guvernul României, are datoria să vină cu soluţii la problemele oamenilor şi ale mediului economic, mai ales într-o perioadă dificilă aşa cum este cea pe care o traversăm. Pachetul are o valoare de 17,3 miliarde de lei, aproximat are în vedere trei obiective: susţinerea economiei pentru o creştere economică sănătoasă, realizarea coeziunii sociale şi solidaritate între generaţii. Nimeni nu va fi lăsat în urmă", a declarat premierul Nicolae Ciucă.



Măsurile propuse de coaliția PSD-PNL-UDMR

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune că „nu e nicio problemă privind deficitul bugetar” iar că de aceste măsuri va beneficia „jumătate din populația României”. Iată măsurile care intră în pachetul "Sprijin pentru România":

1. Ajutor de până la 400.000 de euro pentru IMM-urile cu cheltuieli de plus 15 la sută la utilități.

2. 200 milioane euro pentru investițiile cu impact major în economie, cu posibilitate de prelungire.

3. Ajutor de stat pentru stimularea investițiilor în valoare de peste 1 milion de euro.

4. 200 milioane de euro pentru procesarea produselor agricole în România.

5. 300 milioane de euro grant capital de lucru pentru fermierii români.

6. Salariul minim în agricultură și industria alimentară – 3.000 de lei brut (similar celui din sectorul construcții).

7. Reînființarea Casei de Comerț Unirea, înființață sub mandatul premierului Viorica Dăncilă și a fostul ministru al Agriculturii Petre Daea. Se vor aloca 100 de milioane de euro pentru funcționare.

8. Creșterea cu 50% valoarea tichetelor de masă – de la 20,17 lei la 30 de lei.

9. Dublarea normei de hrană pentru pacienții din spitale și vârstnicii instituționalizați – de la 11 lei/zi – la 22 de lei/zi.

10. Alocația zilnică de hrană pentru copiii din sistemul instituționalizat crește de la 12 la 16 lei/zi, respectiv de la 16,6 la 22 lei/zi, în funcție de vârstă.



11. Sumele lunare de care beneficiază copiii și tinerii din sistemul de protecție specială pentru unele nevoi personale se majorează de la 28 de lei la 150 de lei.

12. Cresc cu 58,5% sumele acordate anual copiilor și tinerilor pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite.

13. Extinderea programului de fertilizare în vitro.



14. Garantarea unui credit în valoare de maxim 75.000 lei, în proporţie de 80% de către stat- prin programul Family Start.



15. Garantarea unui credit în valoare de maxim 50.000 lei, în proporţie de 80% de către stat prin programul naţional ”Student Invest”.







