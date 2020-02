Guvernul Orban a picat. Guvernul Orban va funcţiona ca un Guvern interimar, cu prerogative limitate. Vor urma consultări ale preşedintelui cu partidele parlamentare pentru desemnarea premierului şi formarea unui nou guvern.

Remus Pricopie, propus premier de PSD și Pro România

Remus Pricopie, rectorul SNSPA, este propunerea comună de premier a PSD şi Pro România.

”Am avut o discuţie cu Ponta şi vom merge împreună cu o singură nominalizare la Cotroceni, în persoana lui Remus Pricopie”, a declarat liderul PSD Marcel Ciolacu.

Anunţul a fost făcut împreună cu liderul Pro România Victor Ponta. Liderul PSD a evitat să răspundă dacă ALDE susţine această propunere.

Numărul total al voturilor exprimate a fost de 400, nefiind niciun vot anulat. Moţiunea a fost adoptată cu 261 de voturi "pentru" şi 139 de voturi "împotrivă".

Pentru ca moţiunea de cenzură să treacă erau necesare 233 de voturi, astfel că moţiunea a fost adoptată.

Guvernul Orban a picat. „Este un pas foarte mare pentru democraţie, economie şi mai ales pentru sănătatea românilor. Nu am reuşit eu atât de mult cât a reuşit domnul Orban să-i mobilizeze. Este o criză provocată de dl Orban de la PNL, aşteptăm să fim chemaţi la Cotroceni de către preşedintele Românie, o să am o discuţie şi cu domnul Victor Ponta să avem propunere comună pentru Cotroceni, nu vom avea această problemă de a crea o majoritate, nu noi am creat această criză”, a declarat preşedintele Camerei, liderul PSD Marcel Ciolacu.

Acesta a precizat că a purtat deja o discuţie cu liderul Pro România şi că au agreat asupra unei propuneri comune pentru funcţia de premier din partea PSD şi a Pro România.

Guvernul Orban a picat. Marcel Ciolacu a precizat că nu va vota niciodată un guvern Orban.

Actualul Cabinet va funcţiona ca unul interimar, cu prerogative limitate.

”Guvernul al cărui mandat a încetat potrivit alineatelor (1) şi (2) îndeplineşte numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern.”, precizează Constituţia.

Conform legii fundamentale, după căderea Guvernului, preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament. Liberalii şi preşedintele au anunţat că nominalizarea va fi tot Ludovic Orban, pentru a forţa anticipatele. PSD, care iniţial anunţase că nu va propune un premier, fiind mai interesant de reforma în partid, a revenit, spunând că va face o propunere din afara partidului.

Guvernul Orban a picat. Candidatul pentru funcţia de prim-ministru cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului. Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

Articolul 89 din Constituţie prevede că după consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură. Astfel se va deschide calea alegerilor parlamentare anticipate, dorite atât de preşedinte, cât şi de PNL.

Guvernul Orban a picat. Guvernul Orban a fost învestit în funcţie în 4 noiembrie 2019, obţinând voturile tuturor celor 240 de parlamentari care se aflau în sală.

