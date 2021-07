Gwen Stefani [Sursa foto: Instagram] 10:08, iul 6, 2021 Autor: Elena Popescu

Gwen Stefani, nuntă în secret! Cântăreața s-a căsătorit cu Blake Shelton, bărbatul care a fost declarat "Cel mai sexy bărbat în viață" în anul 2017.

Gwen Stefani, nuntă în secret

Gwen Stefani și Blake Shelton s-au căsătorit după o relație de șase ani.

Ceremonia a avut loc la ferma cântărețului de muzică country din Oklahoma.

Presa străină a relatat că Blake Shelton a construit pe acel domeniu, în mare parte singur, o capelă, cu intenția de a se căsători acolo cu Gwen Stefani, lucru care s-a și întâmplat. "A fost ca un tribut adus iubirii lor", a scris US Weekly, citați de a1.ro.

Părinții cântăreței, Dennis Stefani și Patty Flynn, unii invitați și muzicieni au fost văzuți de paparazzi când ajungeau la destinația de lux unde a avut loc nunta.

Blake Shelton, în vârstă de 45 de ani, a cerut-o în căsătorie pe Gwen Stefani, în vârstă de 51 de ani, în toamna anului trecut. La acel moment, cântăreața a publicat o fotografie pe Instagram în care își săruta viitorul soț, în timp ce își etala inelul cu diamant de pe deget. Cei doi s-au întâlnit prima oara în 2015, la emisiunea de talente muzicale "The Voice", acolo unde erau amândoi jurați.

Atunci când s-au cunoscut, Gwen Stefani, și Blake Shelton erau amândoi divorțați recent. Blake Shelton a divorțat în 2015 de Miranda Lambert, cea de-a doua lui soție, iar la câteva săptămâni mai târziu, Stefani și solistul trupei Bush, Gavin Rossdale, își anunțau despărțirea după 13 ani de căsnicie și trei copii pe care îi au împreună- Kingston, în vârstă de 14 ani, Zuma, în vârstă de 12 ani, și Apollo, de șase ani.

Gwen Stefani[Sursa foto: Instagram]

Gwen Stefani, inel de logodnă de 500.000 de dolari

Gwen Stefani a primit de la Blake Shelton un inel de logodnă în valoare de 500.000 de dolari, potrivit Daily Mail. Presa internațională a mai scris că inelul cântăreței are un diamant cu o tăietură de smarald, cu alte două diamante poziționate în ambele părți.

Într-un interviu acordat unei reviste, Gwen Stefani a vorbit despre logodna ei și momentul în care ea și Shelton au decis să se căsătorească.

"Cred că, din punct de vedere romantic, atunci când te îndrăgostești atât de mult, atât de neașteptat și atât de târziu în viață, te gândești 'Vreau să mă căsătoresc cu tine acum!'", a declarat Gwen. "Asta e prima reacție romantică. Hai să ne căsătorim, știi?", a mai spus cântăreața.

De când formează un cuplu, Gwen Stefani și Blake Shelton au colaborat și au lansat câteva piese împreună, printre care: "Nobody But You", "Happy Anywhere" and "You Make It Feel Like Christmas".

Soțul artistei, Blake Shelton, a fost declarat "Cel mai sexy bărbat în viață" în anul 2017.