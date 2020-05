In articol:

Hamude, fost concurent la Puterea Dragostei , l-a provocat la bătaie pe Marius, aflat în prezent în Turcia. Acesta s-a arătat deranjat de atitudineaa lui Marius și pe fondul unor neînțelegeri mai vechi, i-a transmis rivalului său că vrea să-și rezolve problemele cu pumnii.

Dacă Marius va accepta, confruntarea ar putea avea loc într-un ring, într-un sistem oarecum organizat și legal: într-o sală de sport.

Hamude către Marius: ”Vreau să mă bat cu tine”

”De ce, când a ieșit o bătaie de grup, au sărit mai mulți pe el (pe Cătălin, n.r.) să-l bată, te-ai dus și tu... Și tu, băiat, bătăuș...

Bă Măriusică, aveam pretenții de la tine. Dar uite, îți primit că eu, mă vezi, te invit la o bătaie. Eu îți propun ție, acum, pe acest vlog, o bătaie. Mergem frumos într-o sală de sport, mergem la fratele meu, la Sandu Gemănaru, care are o sală d-asta cu bătaie, are și cușcă, are și ring. Și te invit la o bătaie în ring. Ce zici de asta, cu mănuși, legal, totul frumos. Vreau să mă bat cu tine. Eu îți propun ție să ne batem! Facem o bătaie legală: Hamude Vs Marius, parte în parte, înțelegi?”, a declarat Hamude într-un vlog pe Youtube.

Ce s-a întâmplat într-un club, între cei doi?

Se pare că Hamude s-ar fi arătat deranjat și de atitudinea fostului său coleg de platou atunci când cei doi s-au întâlnit într-un club bucureștean. Atunci, cei doi ar fi avut o discuție care i-a lăsat un gust amar lui Hamude.

În urmă cu câteva săptămâni, Marius a fost unul dintre băăieții din Casa Puterea Dragostei care au luat parte la o bătaie generală, a cărui victimă a căzut Cătălin. Conflictul a început după ce în spațiul public au apărut înregistrări în care Cătălin îi bârfea și îi jignea pe ceilalți concurenți.