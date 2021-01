Hamude și-a ratat cariera din cauza lui Jador! ”De asta m-am certat cu Desanto!”

Hamude a vorbit prima dată despre scandalul pe care l-a avut cu celebrul Desanto, fostul lui producător.

In articol:

Hamude a vorbit în premieră despre cearta lui cu Desanto, omul care l-a ”descoperit” pe Jador din punct de vedere muzical. Foostul concurent de la Puterea Dragostei și-a încercat și el norocul în lumea muzicii, alături de Desanto, însă la un moment dat cei doi au încetat să mai colaboreze.

Hamude: ”Desanto m-a sunat”

”Eu, când am fost la emisiunea Puterea Dragostei , s-a întâmplat să-l cunosc acolo pe Jador. La un moment dat, eu am mers acasă. Jador trebuia să filmeze un clip la piesa ”Indiferența ta”. Când am ajuns în România, Desanto m-a sunat și mi-a spus că vrea ca eu să apar în videoclipul lui Jador ca o surpriză pentru el. Eu am fost de acord să filmez clipul și tot atunci s-a pus discuția de a avea eu o colaborare cu Desanto.

Desanto este un producător muzical important din România

Să știți că ne-am înțeles foarte bine. Când l-am cunoscut eu pe Desanto, a fost un om foarte bun. Un om cu foarte mult caracter și care a promis foarte multe lucruri, de care s-a și ținut într-o oarecare măsură... Nu am nimic de comentat urât la adresa lui, e un om pe care îl respect și eu nu aș fi intrat în doemniul muzicii dacă nu aș fi început cu Desanto”,a povestit Hamude într-un clip pe contul lui de Youtube.

”Mi-a promis că scoatem două piese pe lună”

Lucrurile au început să scârțâie între cei doi din cauza faptului că lui Hamude i s-a părut că Desanto

nu mai are la fel de mult timp sau dispoziție să se ocupe de cariera lui și e atent mai mult la Jador.

”La început a fost totul perfect. Între timp, Jador a plecat le emisiune și trebuia să-i facă piesele când era acasă. Era totul un haos și o grabă. El nu s-a mai ocupat așa cum ar fi trebuit de mine... nu vreau să vorbesc în numele altor persoane... Pe mine m-a deranjat foarte tare chestia asta Din acest motiv am avut niște discuții cu el.

Hamude și-a ratat cariera muzicală

El îmi spusese mie c-o să scoatem două piese pe lună, ceva de genul ăsta, minim, Iar eu scoteam o piesă la două luni, să zic așa. Chestia asta începuse să mă apese, să mă deranjeze... Eu sunt un tip foarte respectuos, nu l-am jignit, nu am vorbit urât la adresa lui.

La un moment dat am avut o încărcătură de nervi și multe reproșuri și s-a umplut acel pahar. În acel moment i-am spus omului că eu plec, îmi văd de drumul meu. Ne-am strâns mâna și am plecat”, a povestit Hamude, care spune că nu îi poartă pică lui Desanto și că îl apreciază pe acesta pentru lucrurile pe care le-a realizat.