Hasan, între viață și moarte, azi, în Gulperi

Gulperi a decis ca fiul ei sa nu mai fie reprezentat in instanta de Kadir.

Boierul Yakup si Fatma au o disputa in urma careia, barbatul decide ca Eyup nu mai este “fiul lui”.

Gulperi se intalneste cu Seyma si o implora sa ii salveze fiul, sa renunte la acuzatiile asupra acestuia. In vreme ce mama lui incearca sa isi elibereze fiul, acesta se confrunta cu situatii din ce in ce mai grele. Hasan este la un pas de a comite o crima insa, fiul lui Gulperi devine, in mod surprinzator, din “vanator”, “vanat”. Lucrurile evolueaza in mod tragic pentru Gulperi. Pentru ca “tatal” Kadir, nu a reusit sa ajunga la serbare lui, Can a plecat sa-l caute … micutul se rataceste si nu mai stie sa ajunga acasa.

Gulperi este distrusa: Hasan se zbate intre viata si moarte iar micutul Can este de negasit. Yakup este dispus sa faca orice pentru a-si gasi nepotul.

Nu ratati azi un nou episod din ”Gulperi” , de la 20.00, la Kanal D