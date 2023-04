Helmut Duckadam, dezamăgit de atitudinea celor de la CSA Steaua! Ce l-a deranjat pe fostul mare portar: „Așa era logic și normal”

In articol:

Mănușile cu care Helmut Duckadam a apărat în 1986 patru penalty-uri în finala Cupei Campionilor Europeni, dintre Steaua și FC Barcelona, au fost expuse vineri la Muzeul Fotbalului din București.

Helmut Duckadam este dezamăgit de atitudinea celor de la CSA Steaua: „Așa era logic și normal”

Mănușile cu care Helmut Duckadam a apărat în 1986 cele patru penalty-uri în finala Cupei Campionilor Europeni, dintre Steaua și FC Barcelona, au fost expuse vineri la Muzeul Fotbalului din București, unde vor putea fi admirate în următoarele cinci luni. Deținute de Valentir Voicu, un român stabilit în Canada, mănușile au fost prezentate pe 28 aprilie, în cadrul unei conferințe de presă, eveniment la care a participat, desigur, însuși Helmut Duckadam.

Fostul mare portar român a fost încântat să își revadă mănușile vândute în 2002 pentru 3.000 de dolari și a declarat că nu regretă că le-a vândut, însă, dacă le-ar avea în prezent, nu ar mai face acest gest. Totodată, în cadrul conferinței, Duckadam și-a arătat dezamăgirea față de CSA Steaua, pentru faptul că gruparea nu a dorit să expună mănușile sale celebre în muzeul clubului, din cadrul noului stadion Ghencea: „Cu aceste mănuși am apărat un singur joc. Nu arată ele cel mai frumos la ora asta... Logic și normal era ca CSA Steaua, la inaugurarea stadionului Ghencea, să facă această invitație (n.r.- să expună mănușile în muzeul Stelei). Puteau să o facă, dar, din păcate, n-au făcut-o.”, a declarat Helmut Duckadam, potrivit digisport.ro.

Helmut Duckadam, dezamăgit de atitudinea celor de la CSA Steaua [Sursa foto: Facebook Helmut Duckadam]

Citește și: Bătaie ca în filme în Euroliga de baschet masculin: „Nu am văzut așa ceva niciodată, ar trebui suspendat pe viață!”

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: O femeie a născut în toaleta unui centru comercial din Râmnicu Vâlcea. A aruncat copilul într-un sac- stirileprotv.ro

Helmut Duckadam a intrat în Cartea Recordurilor după cele 4 penalty-uri apărate în 1986

Pe 7 mai 2023 se împlinesc 37 de ani de la finala Cupei Campionilor Europeni dintre Steaua și Barcelona. Echipa lui Emerich Jenei a reușit atunci cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc, iar asta după ce Helmut Duckadam a apărat 4 penalty-uri la rând, jucătorii românii reușind să se impună cu 2-0 după executarea loviturilor de departajare.

În urmă cu patru ani, Emerich Jenei a mărturisit pentru fanatik.ro ce i-a spus lui Duckadam înainte de executarea loviturilor de departajare: „Pentru mine a fost o emoţie extraordinară. Eram atât de aproape să câştigăm şi tensiunea a fost foarte mare. Dar eu am încercat să stau cât mai liniştit. Am stat pe margine, liniştit şi asta am încercat să îi transmit şi lui Helmuth Duckadam înainte de penalty-uri.

Am mers la el şi i-am spus să apere fără nicio emoţie, ca şi la oricare meci. Bineînţeles, el a fost într-o formă de joc foarte bună şi a reuşit un miracol.

La final a fost o bucurie extraordinară pentru noi, dar ne-am bucurat ponderat. Am făcut un tur de stadion. Acum, când îmi aduc aminte, trăiesc aceleaşi emoţii, să ştiţi.”, a spus Jenei.

Citește și: Ce regretă Dan Petrescu după eliminarea CFR-ului din Cupa României: „E greșeala mea!”+ Dănuț Lupu iese la atac: „Pentru Burcă a fost meci de vacanță”

Citeste si: „Eu am avut-o mereu, sunt creativă.” Monica Tatoiu a dezvăluit aspecte neștiute despre viața ei intimă- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 28 aprilie 2023. Sărbătoare cu cruce neagră azi! Este dezlegare la pește!- stirilekanald.ro

Citeste si: Cum ar fi reacționat Kate Middleton când a aflat că Rose Hanbury, presupusa amantă a printului William participa la încoronarea regelui Charles al III-lea- radioimpuls.ro

Cele întâmplate i-au adus un succes răsunător românului Helmut Duckadam, întrucât cele 4 lovituri de la 11 metri i-au adus un loc în Cartea Recordurilor.

Potrivit aceleiași surse citate, imediat după ce World Records Academy a omologat recordul a scris pe site-ul oficial: „Eroul meciului de acum 25 de ani de la Sevilla a fost portarul roman Helmuth Duckadam. El a apărat patru lovituri de penalty consecutive. Rezultatul final a fost 2-0 pentru Steaua, echipa sa, iar la întoarcerea lor, Bucureştiul a văzut cea mai mare sărbătorire de dinainte de Revoluţia din 1989.”

Surse: digisport.ro, fanatik.ro