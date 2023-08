Horațiu Moldovan a răspuns criticilor primite! Goalkeeper-ul a lăsat un mesaj cu subînțeles pe rețelele sociale „Unii vor să te vadă cum pierzi. Dezamăgește-i”

In articol:

Portarul a gafat monumental la cele două reușite ale Voluntariului, iar acționarul minoritar al Rapidului, Victor Angelescu, a precizat că niciun portar nu-l va înlocui pe Moldovan, deoarece echipa are încredere deplină în abilitățile sale de goalkeeper.

„Nu a avut concurență nici în sezonul trecut și nici acum două sezoane și a ajuns #1 la națională. S-a vorbit mult pe faptul că s-a greșit. El până acum a apărat foarte bine.

A făcut-o foarte bine și la echipa națională. Asta e, a greșit. Sper să nu o mai facă. Nu vrem să aducem niciun portar. Avem 100% încredere în el”, a spus Victor Angelescu la televiziunea DigiSport.

Goalkeeper-ul a lăsat un mesaj cu subînțeles pe rețelele sociale

După ce a primit criticile la adresa sa în urma prestațiilor mai puțin calitative cu FC Voluntari, Horațiu Moldovan nu a mai putut să se abțină și a reacționat pe măsura pe rețelele sociale.

„ Unii vor să te vadă cum pierzi. Dezamăgește-i”, a transmis Horațiu Moldovan, la InstaStory.

În primele patru etape ale acestui sezon, Horațiu Moldovan a încasat doar patru goluri.

Helmut Duckadam l-a taxat pe Horațiu Moldovan

„Prima parte (n.r.- a declarației) corectă, a recunoscut că a greșit. Eu cred că el este principalul vinovat pentru această înfrângere, chiar dacă a greșit și Bergodi. El a gafat de două ori.

În partea a doua (n.r.- a discursului) a fost puțin arogant, pentru că era normal să-i pună acea întrebare. Cu siguranță nu-și va pierde locul.

Am mai discutat cu Bogdan Stelea și am spus că Rapid mai are nevoie de un portar de aceeași valoare, Bogdan a spus că nu. Când este titular, nu are nicio concurență și greșește, părerea mea că etapa următoare va juca tot el”, a spus Helmut Duckadam, la Fotbal Club.

Declarația unui fost antrenor al Rapidului

Mihai Iosif, tehnicianul care a reușit performanța de a promova cu Rapid în prima ligă a României, a ținut să comenteze și el pe baza erorilor comise de Horațiu Moldovan și a precizat că portarul a fost ireproșabil în mandatul său pe banca tehnică.

Iosif a declarată că Horațiu Moldovan îi este foarte drag, atât lui cât și conducerii clubului și că nimeni nu îi poate lua locul de titular în momentul de față.

„Într-adevăr, a greșit Moldovan, dar haideți să vedem câte lucruri uimitoare a făcut Moldovan. În mandatul meu nu a avut nicio gafă! Poate erau meciuri în care putea să facă mai mult, dar nu a făcut nicio gafă.

Eu la 'Moldo' țin extrem de mult. E portarul cu care am promovat. E la sufletul meu, atât ca portar, cât și ca om. Mai sunt portari la Rapid, de valoare, dar destul de tineri în momentul ăsta”, a declarat fostul antrenor al giuleștenilor, Miță Iosif.