Horia Brenciu a confirmat sarcina lui Theo Rose! Mesajul emoționant pentru artistă: „Cât mă bucur că vei deveni mămică”

Vestea că Theo Rose urmează să devină mămică a luat pe toată lumea pe surprindere, dar i-a și bucurat pe fani și pe toți cei care o cunosc. Horia Brenciu se află și el în această categorie care, imediat cum a ieșit la iveală că artista este însărcinată, a postat un mesaj emoționant în mediul online.

Cei doi artiști au legat o prietenie foarte frumoasă în urma colaborărilor muzicale pe care le-au avut în ultima vreme, iar evenimentele importante din viața fiecăruia sunt împărtășite cu bucurie între ei.

În ciuda faptului că Theo Rose și Anghel Damian formează un cuplu reușit, de altfel, de doar câteva luni, au făcut pași foarte importanți în relația lor într-un timp record. Vor deveni părinți peste numai câteva luni și se pare că toți colegii de breaslă ai cântăreței sunt trup și suflet lângă artistă în aceste momente foarte frumoase din viața oricărei femei. Horia Brenciu a împărtășit cu admiratorii lui că se bucură enorm pentru Theo că va deveni mămică, făcându-i și o frumoasă promisiune.

Horia Brenciu, mesaj emoționant pentru Theo Rose

În cadrul unui mesaj postat în mediul online, Horia Brenciu a mărturisit că este bucuros peste măsură că vor avea un „nepoțel” și că, fără îndoială, îi va fi artistei un ajutor de nădejde în a alege numele pentru bebelușul care va veni pe lume.

„Theo Rose, “Dacă ai ști” cât mă bucur că vei deveni mămică și vom avea un nepoțel. ❤️ Felicitari ție și salutări cordiale tatălui! Mă gândesc la nume, daaa? 🌹🌹🌹”, a scris Hora Brenciu în mediul online.

Cei care o cunosc cu adevărat pe Theo Rose știu deja că artista are câteva nume speciale, pe care și-ar dori să le pună copiilor ei. Întrebată de nenumărate ori de admiratori în mediul online, artista a răspuns în urmă cu doar câteva luni ce nume i-ar plăcea să-i pună bebelușului ei, în cazul în care va fi băiat.

„ Am zis de multe ori că dacă o să am un băiat o să-l cheme Mario, îmi place foarte mult. La fată încă nu știu, am multe variante. M-am gândit la Natalia o perioadă bună de timp, îmi place foarte mult”, a mărturisit Theo Rose pe Instagram, în timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri, în luna aprilie a acestui an.