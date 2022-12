Horia Moculescu, declarație de dragoste pentru România: "E țara mea" | EXCLUSIV

In articol:

Horia Moculescu este un mare compozitor al țării noastre, respecta și iubit de la începutul carierei.

Horia Moculescu, mesaj emoționant pentru România

Acesta s-a confruntat de-a lungul timpului cu probleme grave de sănătate, însă, a reușit să treacă peste și să devină mai puternic.

Ziua Națională a României ne-a impactat pe toți, fiecare sărbătorind în felul lui. Horia Moculescu, are, însă, o relație cu adevărat specială cu țara noastră, având o istorie și o poveste de viață cum alții pot doar să își imagineze. Îndrăgitul compozitor a transmis un mesaj, prin intermediul WOWbiz.ro, cu ocazia zilei de 1 decembrie. A ținut să îi declare dragostea României și să definească drept propria țară.

"Eu am două vorbe care o definesc deplin: E țara mea! Țara mea, așa o definesc. Țara mea!", a declarat Horia Moculescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Horia Moculescu suferă de un sindrom de mai bine de 14 ani

Horia Moculescu a trecut, de-a lungul anilor, prin multe momente dificile din cauza problemelor de sănătate.

Uneia dintre ele nu a putut, însă, să îi dea "de cap". Compozitorul a descoperit în urmă cu 14 ani că suferă de sindromul Morton, iar de atunci a fost supus mai multor intervenții chirurgicale. Din nefericire, durerea a continuat să persiste, chiar și după operații.

"Am la piciorul stâng, am aceeași problemă. Sufăr de vreo 14 ani cu el. Sunt operat în ultimii 5 ani de două ori. Pentru mai nimic aproape… dar care mă chinuiește cu o durere permanentă. Este un sindrom, Morton. Sindrom Morton operat. Presupune durere.", a spus Horia Moculescu, pentru fanatik.ro.

Horia Moculescu, probleme de sănătate din cauza infecției cu COVID-19

Horia Moculescu a tras o sperietură zdravănă în urmă cu ceva timp. În timp ce se afla la un eveniment, compozitorul s-a simțit rău și a fost nevoit să iasă din sală pentru câteva minute. Acesta a declarat ulterior, în emisiunea lui Cristi Brancu, că starea lui de sănătate este stabilă, dar a trecut prin clipe dificile, mai ales că acum două săptămâni a fost depistat și cu COVID.

"Săptămâna trecută am ieșit din spital, de la Balș. Sunt vaccinat de 3 ori. N-are nicio legătură. Sunt total împotriva vaccinării obligatorii, deși m-am vaccinat de trei ori. Sunt bine numai datorită lui Dumnezeu! Eu am un BPOC la plămâni, fost fumător profesionist. În fiecare martie mai adaug câte un an, dacă mi-l dă Dumnezeu. Totdeauna am fost credincios, nu acum, că mă apropii de sfârșit și vreau să mă pun bine cu Dumnezeu.

Debutul COVID-ului la mine a fost monstruos, absolut monstruos. Am fost total lipsit de oxigen, n-am mai avut ce să respir, de unde să respir și i-am spus prietenului meu: 'Mâine mor!' Noroc că aveam cu mine un tub de oxigen, pe care îl am și acum cu mine, pentru orice eventualitate. Dacă nu aveam ăsta la îndemână, muream. Dintr-o lipsă de oxigen pe care mi-a provocat-o COVID-ul. Drept care Salvare, internare, urcat în Salvare, dus la București la Balș, stat o săptămână la Balș și acum sunt aici.", a precizat Horia Moculescu, în emisiunea amintită.

