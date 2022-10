Horia Moculescu, declarații de pe patul de spital. Compozitorul a ajuns din nou pe mâinile medicilor: "Așa am făcut și în primăvară"

In articol:

De curând, în spațiul public au apărut mai multe informații potrivit cărora Horia Moculescu se confruntă din nou cu probleme grave de sănătate, iar compozitorul a vrut să lămurească situația. Acesta a confirmat că se află, într-adevăr, internat în spital, însă doar pentru a urma un tratament pe care îl face la câteva luni, pentru a evita apariția unor complicații medicale.

Horia Moculescu, primele declarații de pe patul de spital

Horia Moculescu a vorbit în nenumărate rânduri despre problemele de sănătate și despre afecțiunile cu care s-a confruntat, de-a lungul anilor. Acum, însă, se pare că celebrul compozitor a decis să se îngrijească mai mult și a ales să se interneze în spital, pentru a urma un tratament.

Nu este vorba despre nimic grav, ci doar despre anumite proceduri care au ca scop îmbunătățirea stării de sănătate: "Nu am nicio problemă, doar anul nașterii. Cu anul nașterii mă confrunt. Sunt internat de două săptămâni pentru revigorare, pentru refacere...nu întinerire, dar pentru menținerea unui statut. Nu mă simt rău. Ieri am intrat și stau două săptămâni. Așa am făcut și în primăvară și m-am simțit excepțional după. (...) Pe gânduri nu m-a pus decât inflația!", a declarat Horia Moculescu, potrivit spynews.ro.

Horia Moculescu [Sursa foto: Captură YouTube]

Declarațiile lui Horia Moculescu vin la scurt timp după ce Mariana Moculescu, fosta lui soție, a vorbit într-un interviu recent, pentru click.ro, despre problemele medicale ale pianistului: "Horia o să meargă luna aceasta, câteva zile, la Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan", la tratament. A mai fost acolo, nu este prima dată! Știu că are anumite probleme medicale, un TBC din tinerețe, care revenise de ceva timp.

Sănătatea lui i-a fost afectată foarte mult de fumat, de asta a și renunțat la vârsta de 65 de ani la țigări. A fumat mult în viață asta. Îmi spunea mereu, atunci când vorbeam cu el că fumatul este cea mare greșeală a sa. El a făcut și mult sport la viața lui: atletism, rugby, tenis, înot și ski și asta a reușit să îi mai salveze sănătatea. Îmi zicea mereu să fac mișcare și vreau să îți mărturisesc că de doi ani m-am apucat serios de făcut sport. Totul datorită lui.", a declarat Mariana Moculescu, pentru sursa citată.

Mariana Moculescu, fosta soție a lui Horia Moculescu [Sursa foto: Facebook]