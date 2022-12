Horoscop 2023. Două zodii dau startul unei noi vieți. O zodie de Pământ are blocaje emoționale

In articol:

Horoscop anul 2023. Noul an vine cu promisiuni gigantice pentru nativii zodiilor ce vor să-și depășească condiția actuală. 2023 promite oportunități de excepție pentru persoanele care vor să evolueze spiritual, financiar și psihic, dar și cu piedici pentru cei ce vor lua în derâdere ceea ce le oferă viața. Citește horoscopul.

Horoscop 2023. Berbec

Despre Berbeci se spune că vor primi șansele pe care nu le-au avut în anul trecut. Astrele îi atenționează cu privire la sănătate, aspect pe care l-au neglijat cu vehemență tot anul 2022. Cât despre iubire, nativii vor avea mari surprize cu privire la partenerul actual.

Horoscop 2023. Taur

Planetele ajută nativii Taur să se ridice din propria cenușă și să îmbrățișeze promisiunile vieții. Oricum ar fi, nativii de Pământ vor fi îndemnați să aprecieze mai mult bucuriile, chiar și mici, ale vremii.

Horoscop 2023. Gemeni

Anul 2023 în cazul Gemenilor este despre redefinire a sinelui. Odată cu primăvara, nativii au șansa să demonstreze puterea de caracter pe care o au, dar și să fructifice cunoștințele pe care le-au adunat în 2022. Gemenii se pregătesc pentru o nouă viață.

Horoscop 2023. Rac

Racii prind oportunitatea vieții lor profesionale. După câteva săptămâni trecute din 2023, nativii găsesc pe biroul de la muncă un contract de zile mari.

Horoscop 2023. Leu

Se pare că unele persoane importante în afaceri au ținut minte dorințele zodiei și au acționat în plăcerea lor.

Leii încep cu stângul noul an, din cauza comunicării pe care o au cu persoanele apropiate. Partenerul de viață pare afectat de viața tulburată pe care Leii o duc, iar de aceea relația lor se va răci de pe o zi pe alta. La fel se întâmplă și cu prietenii.

Horoscop 2023. Fecioară

Contextele astrale îi ajută pe nativii Fecioară să facă niște investiții importante, din care vor trage doar ponoase reușite. Aceste persoane se bucură din plin de provocările pe care viața le oferă. Relațiile amoroase sunt în floare.

Horoscop 2023. Balanță

Balanțele au o dorință mare de la noul an: să-și stabilizeze viața amoroasă. Unii dintre nativi au petrecut trecerea dintre an cu o jumătate a lor, însă nu sunt foarte siguri dacă va fi o relație de durată. Planul personal va șchiopăta în noul an.

Horoscop 2023. Scorpion

Casele astrale ale Scorpionilor se vor concentra pe detaliile materiale și profesionale. Minusul pe care nativii îl vor simți în lunile anului 2023 au de-a face cu cariera pe care și-o construiesc. Ba nu li se oferă ceea ce-și doresc, ba nu fac față cu programul.

Horoscop 2023. Săgetător

Anul 2023 pentru Săgetători va însemna distracție. Nativii au planuri mari pentru viitor, însă nu uită să se relaxeze și să acorde atenție oamenilor importanți din viața lor. Vor călători mult, în străinătate și în țară.

Horoscop 2023. Capricorn

Capricornii nu vor să dea uitare traumelor pe care le-au simțit în trecut. Acest lucru se revarsă în noul an și pune multe piedici atunci când nativii parcă ajung în vârful muntelui. Poate se gândesc să meargă la terapie.

Horoscop 2023. Vărsător

Vărsătorii și-au încărcat suficient bateriile și acum vor să dea frâu liber sentimentelor. Se simt mai atrași de familie și prietenii apropiați, angajându-se să aibă mai multă grijă la relațiile sociale. Planul educațional este un alt lucru de care se ocupă în 2023.

Horoscop 2023. Pești

Odată intrați în 2023, Peștii parcă au lăsat toate răutățile și frustrările în urmă. Conform previziunilor astrale, nativii vor să-și vindece rănile interioare și să dea o șansă frumuseții vieții.