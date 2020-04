Horoscop 3 aprilie 2020. Berbec

Pentru Berbeci, inceputul lunii aprilie e o perioada foarte grea si stresanta. Indiferent de probleme si neplaceri, trebuie sa incercati sa va relaxati si sa va puneti oridine in ganduri.

Comunicarea cu ceilalti se desfasoara cu dificultate, sunt multe aspecte care va fac sa fiti confuz si sa nu stiti cum sa actionati. Respirati, linistiti-va si stati de vorba cu persoana iubita sau cu un prieten de incredere, va sti sa va sfatuiasca si va veti simti mult mai bine dupa o astfel de discutie.

Citeste si: Cei mai parsivi barbati, in functie de zodia in care s-au nascut

Horoscop 3 aprilie 2020. Taur

Sunteti intr-o permanenta criza de timp. E multa presiune pe umerii dumneavoastra si stiti ca trebuie sa luati o decizie importanta. Un pic de rabdare si veti vedea ca raspunsurile vor veni cand va asteptati mai putin, nu are sens sa va stresati si sa va ganditi numai si numai la asta.

Aveti multe sarcini si responsabilitati pe cap, dar nu ar fi rau daca v-ati acorda putin timp pentru a va limpezi gandurile.

Citeste si: Horoscopul lunii aprilie. Capricornul are probleme la locul de munca, Varsatorul face curatenie printre prieteni

Horoscop 3 aprilie 2020. Gemeni

E timpul sa faceti o analiza atenta a listei de prieteni. Este benefica prezenta anumitor persoane in anturajul dvs? Un prieten adevarat ar trebui sa fie mereu sincer si sa va si mustruluiasca atunci cand deciziile pe care le luati nu sunt cele mai inspirate. Nu va face nimeni un bine daca va spune mereu doar ce vreti sa auziti.

Citeste si: Top 5 zodii sclipitoare. Care sunt cele mai inteligente zodii din horoscop

Horoscop 3 aprilie 2020. Rac

Poate a venit momentul sa renuntati la relatia care nu va aduce satisfactiile scontate. Ce rost are sa continuati alaturi de un partener cu care nu sunteti deloc compatibil?

Pe plan profesional intampinati dificultati. Va simtiti blocat intr-o situatie asupra careia nu aveti deloc control. Ar fi cazul sa cereti ajutorul colegilor sau al superiorilor, nu e nicio rusine.

Citeste si: 5 zodii care sunt prea mandre pentru a-si cere iertare

Horoscop 3 aprilie 2020. Leu

Sunteti pus pe fapte mari. Aveti de gand sa luati decizii majore fara sa tineti cont de sfaturile celor dragi.

In familie si in randul prietenilor nu gasiti sprijinul pe care ati crezut ca il veti primi. Toata lumea pare preocupata, nimeni nu are timp sa va asculte si sa va ofere atentia care considerati ca vi se cuvine.

Citeste si: Cele mai periculoase femei in functie de zodie! Zodiile pe care nu trebuie sa le superi

Horoscop 3 aprilie 2020. Fecioara

Superiorii au pretentii exagerate si nu par sa va ia in seama atunci cand cereti mai mult ragaz pentru a va indeplini sarcinile. Toti sunt parca prea grabiti si nerabdatori, dar dvs stiti ca pentru a obtine ceva de calitate e nevoie de multa munca si de timp.

Prietenii apeleaza la dvs atunci cand simt ca sunt pe punctul de a ceda, iar sfaturile oferite se vor dovedi, ca de obicei, excelente.

Citeste si: De cine te indragostesti fara sa vrei, in functie de zodia ta

Horoscop 3 aprilie 2020. Balanta

E o perioada in care aveti nevoie de sfaturi si directii. Sunteti indecis, usor confuz. Lasati deoparte orgoliul si incapatanarea, apelati la prieteni si familie, vor sti sa va indrume. Veti vedea ca totul se rezolva mult mai repede daca cereti ajutorul.

Pe plan amoros veti avea parte de o mare surpriza!

Citeste si: Zodiile care nu se casatoresc niciodata. Semnele zodiacale care fug de angajamente pe termen lung

Horoscop 3 aprilie. Scorpion

Sunteti plictisit si cautati orice forma de distractie sau aventura. E normal sa trecetti si prin astfel de momente intr-o perioada dificila ca aceasta, dar poate nu e o idee buna sa va expuneti cu orice pret, doar pentru ca v-ati saturat sa stati inchis in casa. Aveti grija la vorbele pe care le aruncati in stanga si-n dreapta. Cei dragi nu ar trebui sa sufere.

Acordati un pic mai multa atentie persoanei iubite, in ultima perioada ati cam neglijat-o si in curand va va provoca la o discutie.

Citeste si: Zodii bune la pat. Cum fac sex femeile in functie de zodia lor

Horoscop 3 aprilie. Sagetator

Ati muncit mult in ultima perioada si ati obtinut rezultate excelente, dar altcineva va primi laudele si bonusul de la sefi. Va veti simti dezamagit si nedreptatit, dar mai bine ati lua-o ca pe o lectie de viata. Apar oportunitati de a va dezvolta experienta profesionala.

Cu un pic de tact si putina rabdare veti obtine satisfactii. Lucrurile bune incep sa apara si in viata dvs.

Citeste si: Cele mai sensibile si mai bolnavicioase zodii din horoscop

Horoscop 3 aprilie. Capricorn

Toata lumea vrea sa va vorbeasca, toti au nevoie de un sfat sau o incurajare. Sunteti asaltat din toate partile si riscati sa va pierdeti cumpatul.

Incercati sa va abtineti de la cheltuieli mari. Nu e perioada propice pentru investitii majore, oricat de tentante ar parea. Cuvintele cheie ale zilei: rabdare si precautie.

Citeste si: Zodii bune la pat. Cum fac sex barbatii din fiecare zodie

Horoscop 3 aprilie. Varsator

Ce rost are sa va certati cu colegii? Nu va aprindeti, totul se poate rezolva si fara sa ridicati tonul sau sa aruncati cu reprosuri! E o zi tensionata si situatia ar putea degenera rapid.

Cel mai bine ar fi sa va concentrati pe propriile proiecte si sa le finalizati, nu e o idee buna sa le amanati iar!

Horoscop 3 aprilie. Pesti

O zi productiva, cu multe proiecte finalizate. Sunteti in mare verva, aveti idei bune, sunteti eficient si binedispus. Nicio situatie nu va poate prinde pe picior gresit intr-o zi ca aceasta.

Si in viata de familie va veti folosi sarmul si priceperea pentru a regla anumite probleme pe care pana acum le-ati amanat. Cu mult calm si cu intuitia care nu da gres niciodata veti rezolva o situatie pe care membrii familiei o considerau fara iesire.