Horoscop de Paste. O zodie, destabilizata emotional de vestile primite

Urmeaza cateva zile mai linistite dupa o perioada tumultuoasa. Previziunile pentru cele 12 semne zodiacale.

Horoscop de Paste Berbec

O perioada agitata pentru tine. Simti ca nu iti ajunge timpul ca sa pui in aplicare tot ce ai de facut. Chiar daca e Pastele, te simti coplesit de ganduri si probleme.

Lasa deoparte energiile negative si bucura-te de o binemeritata pauza. In ziua Invierii Domnului incearca sa nu te mai superi pe situatiile asupra carora nu ai tu control. Fii mai prudent si mai echilibrat si evita cheltuielile.



Horoscop de Paste Taur

Astrele iti sunt favorabile astazi. Ai motive de bucurie. Pe plan sentimental se aranjeaza lucrurile exact asa cum iti doreai. Nici financiar nu stai rau.

Te simti in largul tau, in sfarsit. Ti-ai gasit linistea cand nici nu mai sperai. Starea de bine se continua si spre seara, cand afli ca un nou membru va aparea in curand in familia ta extinsa.

Horoscop de Paste Gemeni

Nu stiu cum reusesti, dar esti omul potrivit la locul potrivit. Ai depasit obstacolele aparute in drumul tau in Saptamana Mare, iar acum rasufli usurat.

Te retragi in sanul familiei, te relaxezi si iti oferi timp pentru meditatie si iubire. Spre seara o veste te va destabiliza emotional, dar o sa vezi ca tot raul e spre bine. Nu te grabi sa tragi concluzii inainte sa afli toate datele problemei.

Horoscop de Paste Rac

Relatiile tale merg struna. In iubire iti e bine, prietenii iti sunt aproape, membrii familiei te sprijina neconditionat. Te bate gandul sa te implici intr-un nou proiect. Profesional e timpul sa faci un pas in fata si sa le arati tuturor de ce esti in stare.

Micile probleme de sanatate se vor rezolva rapid, nu e cazul sa iti faci griji.

Horoscop de Paste Leu

Apar persoane noi in anturajul tau, iar tu nu stii daca e cazul sa iti deschizi sufletul in fata lor. Fii cu bagare de seama! Nu iti neglija prietenii de dragul unora pe care abia acum ii cunosti.

Chiar daca esti fortat de imprejurari sa ramai acasa si sa petreci in intimitate sarbatoarea Invierii Domnului, te simti bine. Iti prieste o astfel de perioada de liniste.

Horoscop de Paste Fecioara

Simti nevoia de atentie si multa afectiune. E momentul in care iti reconsideri relatiile cu cei dragi. Ai vrea ca persoanele apropiate sa nu se mai fereasca de tine, sa iti impartaseasca secrete si mai ales sa fie dispuse sa te asculte.

Afacerile nu merg tocmai bine, dar nu iti bate capul! Vei avea destul timp la dispozitie ca sa te ocupi si de acest aspect. Nu iti mai plange de mila!

Horoscop de Paste Balanta

Esti pus pe harta si nimic nu pare sa te scoata din starea aceasta de iritabilitate. Lasa discutiile in contradictoriu pentru saptamana viitoare!

Ai vrea sa rezolvi cat mai repede problemele din cuplu si sa gasesti solutii si pentru belelele in care ai intrat la locul de munca. Nu te poti bucura de bucatele delicioase de pe masa de Paste pentru ca esti cu gandul in alta parte.

Horoscop de Paste Scorpion

Starea ta de spirit e schimbatoare ca vremea. Acum esti zambitor si generos, imediat iti sare tandara si nimic nu iti mai convine! Nu iti descarca nervii pe prima persoana care iti iese in cale, tu esti singurul vinovat de situatia in care ai ajuns. Voiai sa faci schimbari in relatia cu persoana iubita, dar acum, cand se intampla, esti trist si deznadajduit.

Pune-ti ordine in ganduri si sfatuieste-te cu un prieten, el va sti sa te readuca pe calea cea buna.

Horoscop de Paste Sagetator

Concentreaza-te pe sentimente, lasa un pic deoparte ratiunea. Bucura-te de momentele petrecute in familie, razi, permite-ti sa iti descatusezi emotiile acumulate in aceasta perioada dificila.

Sanatatea si banii, doua aspecte favorabile. Daca ai fi mai cumpatat mereu, ai scapa de multe grji!

Horoscop de Paste Capricorn

Castigurile nesperate nu vor ramane prea mult in buzunarul tau. Esti distrat, arogant si mult prea orgolios, iar asta s-ar putea sa se intoarca rapid impotriva ta.

Concentreaza-te pe comunicare, zambeste mai mult, da-te jos de pe piedestalul pe care singur te-ai cocotat. N-ar fi rau sa petreci un pic de timp si printre noi, muritorii.

Horoscop de Paste Varsator

Ai idei multe, o energie debordanta si chef de vorba cum rar mai intalnesti. Esti gata sa ajuti pe oricine are nevoie, esti dispus sa investesti oricat in proiecte despre care nu stii prea multe. Un pic de rabdare si precautie nu ar strica.

Grija mare! Sanatatea iti poate juca feste daca nu mananci cumpatat. Iti poti satisface capriciile culinare, dar nu exagera!

Horoscop de Paste Pesti

Ai multa energie si putini sunt cei care pot tine pasul cu tine. Te implici in discutii si proiecte, te incapatanezi si insisti sa demonstrezi de ce esti in stare. Ia o pauza!

Atentie la bani! Nu iti face planuri pe termen lung, nu te arunca sa faci cheltuieli mari in aceasta perioada.

Relatia cu persoana iubita scartaie, dar tu nu pari dispus sa te asezi la masa negocierilor.