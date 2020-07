Horoscop iulie 2020! Ce vă rezervă astrele luna aceasta

In articol:

În luna iulie este evidențiată familia și cariera. Pe de altă parte, eclipsele anunță și schimbări, chit că vrem sau nu.

Este semnificativ faptul ca începutul lunii iulie marchează ultima vizită a lui Saturn în Capricorn pentru o perioadă destul de lungă. Pe 1 iulie, Saturn intră în semnul său de origine, Capricorn, unde va rămane timp de 6 luni.

Horoscop iulie 2020 BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Patronul zodiei tale a revenit acasă, din 29 iunie și va rămâne cu tine pana în ianuarie 2021. Este timpul să-ți aduni toate puterile și să începi un nou capitol din viață. Trebuie să te pregătești pentru un nou set de aventuri și să nu uiți că deciziile îți aparțin în totalitate.

Până acum ai avut un du-te vino continuu care se va încheia odată cu începutul acestei luni. Aveți foarte multă energie și planuri. Stabiliți-vă din timp pentru că veți fi tentați să le faceți pe toate și știm cu toții că timpul este scurt. Vă crește încrederea în voi și veți fi înclinați să stați mai mult în sânul familiei.â

Horoscop luna iulie 2020 TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Taurii vor avea foarte multă inspirație luna aceasta. Se vor ocupa să scrie ceva să studieze, să dea examene. În plus, veți avea și susținere din punctul acesta de vedere. Cu căt veți exersa mai mult cu atât vă va crește încrederea și veți cere mai mult la locul de muncă și veți mult mai deciși. Veți avea parte de mukte conversații cu familia și prietenii care de cele mai mule ori vor lua o turnură neașteptată. Veți fi indeciși în ceea ce privesc plecările. Nu este momentul să vă riscaț economiile.

Horoscop lunar iulie 2020 GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Veți tinde să vă schimbați de foarte multe ori look-ul luna asta și veți investi foarte mult în voi, în confort și în minte.

Vi se recomandă să evitați activitățile multe. Luați-le pe rând pentru că vă vor epuiza. În dragoste nu veți lua nicio aventură, dar veți avea chef de aventură. Nici nu vă împăcați nici nu vă despărțiți, dar este momentul să luați o decizie.

Trebuie să pui niște limite serioase în relația cu ceilalți, pentru că aceștia să nu profite de pe urma bunătății tale.



Horoscop iulie 2020 RAC (22 iunie – 23 iulie)

Este cam ceață. Ai nevoie de foarte mult curaj și dacă nu ți-ai reevaluat prioritățile este timpul să o faci. Exprima-ti cu incredere opiniile. Crede in valorile tale. Eclipsa de Luna plina din Capricorn, de duminica 5 iulie, declanseaza un detaliu important in povestea ta. Gandeste-te la ce s-a intamplat din 2018 incoace. Cand de departe ai ajuns de atunci?

Urmatoarele 6 luni iti vor dezvalui si mai multe puncte pe care vei vrea sa le atingi. Foloseste-te de acest timp in care ai o claritate foarte mare pentru a actiona. Urmeaza o perioada de fructuoasa dezvoltare pentru tine. Profita de ea! Rasplata va fi pe masura.

Horoscop luna iulie 2020 LEU (24 iulie – 23 august)

Leul simte că vrea să facă schimbări pentru că se simte blocat și vrea să o ia pe o cale mai sprituală. Nu este cazul să vă închideți în casă și să suferiți foarte multe. Veți fi melaconlici, îngândurați și aveți nevoie ca ceva să se trezească în voi, iar chestia asta se va întâmpla doar ducându-vă către divinitate, către sufletul vostru.

În dragoste aveți nevoie să comunicați, să vă distrați, să ieșiți mai mult și să vă dați libertate unul altuia.

Profesional, vă veți gândi să mai faceți mici schimbări. Puteți primi colaborări și oferte. Aveți nevoie de complimente pentru că munciți mult.



Horoscop iulie 2020 FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Veți munci foarte bine, veți avea parte de contracte noi și deplasări noi. În ceea ce privesc prieteniile, veți face puțină curățenie în acest sector.

Acesta luna te va ajuta sa vezi cum poti integra noua constientizare pe care ai dobandit-o in ultimele luni. Legaturile tale de suflet sunt pe cale sa se devina si mai puternice, in timp ce persoanele care si-au incheiat menirea vor face o iesire gandioasa si matura din viata ta.



Horoscop luna iulie 2020 LEU (24 iulie – 23 august)

Esti destul de linistit in aceasta perioada si te gandesti la aceste zile de profunda conexiune cu prietenii si familia. In ciuda distantei, legaturile s-au pastrat, chiar daca petrecerile au fost pe Zoom. Acum tanjesti ca lucrurile sa revina la normal, mai ales ca tie iti place sa fii in lumina reflectoarelor, sa fii sufletul petrecerii. Nu iti place ideea de a fi intr-un colt. Totusi, nu este potrivit sa incepi acum sa-ti faci de cap. Mai da-ti putin timp.

Discuta cu prietenii, cu colegii, pune lucrurile la punct lent, fara sa pui presiune pe tine. Poate ca ar fi bine o vreme sa eviti agitatia.

Horoscop luna iulie 2020 BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Iulie este luna in care vei lucre la un proiect important. Exista un domeniu al vietii tale in care te simti depasit, orb si irelevant in comparatie cu ceea ce esti in momentul prezent. Este momentul perfect sa faci acele modificari pentru a aduce totul “la zi”. Indiferent daca trebuie sa iti revizuiesti locul de munca, retelele de socializare, luna iulie este de schimbare. Schimbare si iar schimbare. Mai ales daca te simti blocat intr-o anumita situatie.

Priveste totul ca pe o relansare, ca pe inceputul unui nou capitol din viata ta. Creeaza-ti acel spatiu in care sa accepti noul in viata ta.

Horoscop lunar iulie 2020 SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Anul acesta a fost agitat, draga Scorpion. Meriti si tu putina relaxare. Marte, patronul zodiei tale, intra in Berbec, iar acest lucru te va ajuta sa te simti in elementul tau. Daca au fost momente in care ai simtit ca ai ramas fara energie, acum este vremea sa fii mai consecvent si sa mergi inainte.

Daca ai simtit ca lucrurile iti aluneca printre degete in aceasta primavara, a venit momentul sa te gandesti la ceea ce vrei cu adevarat si sa pornesti in obtinerea lor. Lasa aceasta energie noua sa te inspire. Schimba-ti rutina si incepe sa fii tu cel adevarat!

Horoscop iulie 2020 SAGETATOR (23 noiembrie – 21 decembrie)

Tu nu renunti niciodata la adevar, draga Sagetator, iar iulie te incurajeaza sa-ti pui si mai mult mintea la contributie. Esti chemat sa afli ceva care te va ajuta pe drumul tau. Cunostintele pe care le poti dobandi in aceasta luna nu sunt doar pentru propriul tau beneficiu: esti aici pentru a fi profesor pentru prietenii, colegii si comunitatea ta.

Ce trebuie sa stii? La ce nu te poti opri ca sa te gandesti? Despre ce vrei sa vorbesti cu mai multa autoritate, incredere si intelepciune? Acum este momentul sa iti onorezi setea de adevar. Nu te simti vinovat ca va mai dura ceva timp pana cand vei reusi, dar ai nevoie de aceasta invatare profunda.

Horoscop luna iulie 2020 CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Ai lasat in urma ceva neterminat, draga Crapricorn? Exista o problema in cariera care te bantuie de ceva vreme? Este ceva la capitolul finante care te tine blocat de un zic pe care nu-l poti strapunge? Pregateste-te pentru sansa de a repara tot si de a putea merge mai departe. Dar fii pregatit sa faci si multa treaba in acest sens. Saturn, patronul zodiei tale, iti da posibilitatea sa spargi zidul. Dar pentru asta trebuie sa iesi din zona de confort.

Actuala miscare retrograda a lui Saturn te va ajuta sa lamuresti mai clar tiparele pe care va trebui sa le spargi daca doresti sa treci la nivelul urmator. Nu o sa fie chiar floare la ureche, dar cu siguranta va merita efortul.

Horoscop lunar iulie 2020 VARSATOR (21 ianuarie – 19 februarie)

In ultima vreme te-a confruntat cu multa presiune care te-a facut sa te indoiesti de tine si sa-ti pui la indoiala abilitatile, draga Varsator. Din fericire, aceasta presiune incepe sa se usureze si sa ai o viziune mai buna supra progreselor reale pe care le-ai facut sau pe care urmeaza sa le faci. Chiar daca poti avea tendinta sa crezi ca nu vei reusi, profita de aceasta conjunctura astrala pentru a incerca macar. Universul te va invata sa ai incredere.

Este posibil sa fii foarte obosit si aceasta sa fie cauza pentru ca nu vezi lucrurile limpede. Ai nevoie de o pauza. Nu pierde din vedere acest aspect. Incearca macar in aceasta luna sa fii mai relaxat din punct de vedere mental si fizic.

Surse: Sfatul Părinților și Astrolog Andreea Dincă