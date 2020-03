Horoscopul saptamanii 23-29 martie

Pentru ca Berbecul e primul semn din zodiac, reprezinta un nou inceput si sansa de a o lua de la capat. Da-ti voie sa renasti. Ce s-a intamplat in trecut trebuie sa ramana in trecut. Acum ai sansa sa-ti pui teluri noi si sa muncesti mai mult ca niciodata pentru ele. Nu esti in competitie cu nimeni, doar cu tine cea de ieri.

Nu degeaba Marte – planeta puterii si vitalitatii – guverneaza Berbecul, cel mai energic si mai motivat semn zodiacal si care nu lasa nimic si pe nimeni sa-i stea in cale.

Saptamana incepe cu Marte formand o conjuctie cu Pluto, iar acest tranzit e perfect pentru cei care-si doresc sa cucereasca imposibilul. Chiar daca esti in urma sau in trecut nu ai avut incredere in tine, acum esti pregatita sa faci tot ce trebuie pentru a-ti indeplini dorintele.

Insa daca incepi saptamana fara sa-ti setezi intentii concrete, aceasta energie se va manifesta sub forma de haos si batalii de ego absolut fara sens. N-are rost sa lupti doar de dragul de a lupta.

Pe 24, Luna Noua in Berbec te va ajuta sa-ti stabilesti telurile care conteaza cel mai mult pentru tine pentru ca-ti va da libertatea de a te dezvolta mai mult decat ai fi crezut ca e posibil. Chiar daca aceasta energie te poate coplesi, atat de mult entuziasm te asteapta la linia de sosire, mai ales cand vine vorba de relatii.

Pe 27, Venus formeaza un trigon cu Jupiter, incurajandu-te sa te simti bine si sa-ti deschizi inima catre lucruri noi. E cel mai placut tranzit pe care ti l-ai fi putut dori, asa ca bucura-te de el.

Pe 28, Venus schimba foaia si formeaza un trigon cu Pluto, ajutandu-te sa vindeci rani in relatii si sa ajungi sa cunosti persoana draga mult mai bine. Deschide-ti inima – doar impreuna veti reusi.

Horoscop saptamanal 23-29 martie. BERBEC

Te intelegi mai bine si ai in sfarsit increderea de care aveai nevoie pentru a obtine ceea ce ti-ai dorit intotdeauna. Arata lumii exact cine esti, chiar cei care nu te inteleg te vor dezaproba sau iti vor opune rezistenta. In loc sa incerci din greu sa fii la fel ca ei, fii autentica si iti vei gasi locul.

Horoscop saptamanal 23-29 martie. TAUR

Intuitia lucreaza la cote maxime si e extrem de important sa gasesti timp pentru a o asculta. Te aliniezi spiritual si asta te ajuta sa intelegi calea pe care trebuie sa mergi in continuare. Dar intai trebuie sa iesi un pic din multime. Invatand sa fii singura descoperi ce e cu adevarat cel mai bine pentru tine.

