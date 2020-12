Horror! Victoraș Micula, în perfuzii de pe un pat de spital, din Elveția! Milionarul susține că suferă de o boală gravă: ”COVID ar fi fost bun față de ce am eu”

Victoraș Micula, moștenitorul celui mai puternic brand de băuturi carbogazoase din România, a șocat pe toată lumea după ce a făcut publice imagini în care se află pe un pat de spital, în perfuzii. Tânărul milionar susține că este grav bolnav și că se află în Elveția la un tratament complicat, nu ”la distracție”, așa cum l-au acuzat unii...

Victoraș Micula: ”Dacă nu mai stau mult pe pământ...”

Micula a intrat în live pe contul lui de Youtube în timp ce o asistentă medicală îi monta o branulă și le-a povestit urmăritorilor lui că suferă de o boală gravă. Micula a vorbit cu greutate și la un moment dat chiar a plâns...

Victoraș Micula a filmatg asistenta în timp ce-i punea o perfuzie

”Sunt la un tratament de mai multă vreme... din păcate mai am câteva luni. (...) Nu am COVID, ăla ar fi bun față de ce am eu. De aceea am făcut și canalul de Youtube, să mai am cu cine să socializez, este foarte important să ai prieteni, așa cum vă consider eu pe voi... de aceea am început și clubul de business, în caz că nu mai stăm mult pe pământul ăsta, măcar să las ceva în urma mea.

Victoraș Micula, în perfuzii, în Elveția

Da, ai observat bine că beau multă apă... știu, moralul e cel mai important... am încercat să-l țin sus dar pe unii oameni i-a deranjat și au spus că sunt la distracție pe aici. Nu plâng, am fost alergic la ceva... Aș mai face cu drag și live-urile dar câteva zile mai am... de făcut mai multe... Aș reveni cu drag în țară, dar am de făcut tratamentul...”, a povestit Victoraș Micula într-un live pe canalul lui de Youtube.

În țară, procurorii îl caută pe Micula Jr, să-l aresteze

Întâmplător sau nu, zilele trecute, în țară, Victoraș Micula a fost trimis în judecată pentru acecesarea ilegală a unor sisteme informatice care aparțin poliției. Acuzațiile sunt destul de grave iar Micula riscă închisoarea dacă va fi găsit vinovat. De altfel, procurorii au cerut arestarea în lipsă a băiatului de bani gata. Victoraș a ”tras după el” și 4 agenți de poliție care i-au permis acestuia să intre în calculatoarele instituției și să scoată de acolo informații despre diverse persoane de care milionarul era interesat (cum ar fi cântăreața Vlăduța Lupău). În timp ce în țară scandalul a bucuit, Victoraș a părăsit România cu direcția Elveția. Acuzat că a plecat acolo să se distreze și să scape de rigorile legii, Micula Jr. a scos din mânecă imaginile durerii, de pe patul de spital...