Meryem Uzerli a cunoscut celebritatea după ce și-a câștigat locul în producția turcească ”Suleyman Magnificul”, care avea să facă furori și-n România. Rolul Sultanei Hurrem i-a venit ca mânușă frumoasei actrițe. La 37 de ani, Meryem este admirată de toate femeile din Turcia, și nu numai. Aceasta este nevoită să-și crească fetița singură, după ce tatăl copilei a înșelat-o când actrița era însărcinată.

După ce Meryem a primit rolul în serialul care a făcut-o faimoasă, aceasta a declarat pentru presa din Turcia că a studiat mult, s-a documentat și s-a pregătit pentru personalitatea lui Hurrem.

”Când am primit rolul știam puține lucruri despre Hurem Sultan sau despre Suleyman însuși… Eu am studiat în Germania și nu am pus accent pe istoria Imperiului Otoman. Am început să mă documentez, am citit câteva cărți și datorită internetului am învățat la timp o mulțime de lucruri care m-au ajutat să-i construiesc caracterul și personalitatea lui Hurem. Realizarea mea cea mai mare vizavi de acest rol este că am reușit să mă conectez cu sufletul ei. Am avut șansa ca pe platou să fie o atmosferă armonioasă și caldă și am putut evolua cu toții prin prisma personajelor noastre.”, povestea Meryem Uzerli.

Actrița și-a deschis o cafenea în Germania

Celebra actriță și-a deschis recent cafeneaua ”Nosh Nosh”, în Germania, la Berlin. În imaginile postate de frumoasa blondină pe Instagram, apare și fetița ei, în vârstă de doar câțiva ani. De altfel, ”sultana Hurrem” este foarte încântată pentru c-a reușit să-și deschidă propria afacere.

Din nefericire, Meryem n-a stat prea bine cu dragostea. După despărțirea de miliardarul turc, tatăl fetiței ei, frumoasa actriță nu a mai avut relații de lungă durată.