"I-am greșit" Ce ar fi vrut să îi spună Anișoara Dabija Lidiei Bejenaru, dacă artista ar mai fi trăit. Femeia cu care Nicolae Botgros și-a înșelat soția are un regret care o macină și acum

Anișoara Dabija, femeia cu care Nicolae Botgros a înșelat-o pe Lidia Bejenaru, a făcut declarații neașteptate. La un an de la moartea soției dirijorului, artista a vorbit fără rețineri despre relația cu maestrul, dar și despre singurul regret care o macină, după toată situația creată.

Anișoara Dabija îi cere iertare Lidiei Bejenaru: "I-am greșit"

Anișoara Dabija și Nicolae Botgros și-au asumat public relația pe care au avut-o, deși ambii erau căsătoriți la acea vreme. Au fost criticați în nenumărate rânduri, mai ales că la scurt timp după episodul de infidelitate, soția dirijorului s-a stins din viață.

Acum, la un an de la moartea Lidiei Bejenaru, femeia cu care Botgros are o fetiță și-a deschis sufletul în fața telespectatorilor. Într-un interviu recent, Anișoara Dabija a ținut să menționeze că îi pare rău pentru suferința pe care i-a provocat-o soției lui Botgros, pe vremea când aceasta trăia: "Unicului om căruia eu consider din suflet că i-am greșit este doamna Lidia! Și îmi pare rău!" a declara Anișoara Dabija, într-un interviu pentru emisiunea "Asfalt de Moldova – Întoarcerea acasă".

Anișoara Dabija, despre relația cu Nicolae Botgros

Dacă atunci când se gândește la Lidia Bejenaru Anișoara Dabija simte un regret pentru durerea pe care i-a pricinuit-o, atunci când vine vorba despre relația cu Nicolae Botgros, artista nu are păreri de rău: "Fiind într-o relație atât de tensionată, am căzut în cealaltă extremă. Colegii mei știu că eu n-am fost o femeie ușoară. S-a găsit un alt suflet, noi și în casă am trăit împreună doi ani, separați. Am avut sentimente profunde și îi mulțumesc că mi-a arătat că există bărbați în lume care știu să respecte! Un om bun!

Cel mai mult m-a atras sensibilitatea aceea de om. Nu regret ceea ce s-a întâmplat, probabil maestrul a fost omul care m-a scos din mocirla pe care o trăiam. El a fost alinarea și mâna aceea care mi-a întins-o să ies, pentru că eu am avut două tentative să-mi iau viața, pentru că nu mai rezistam. Maestrul o iubește pe Nicoleta enorm (n.r. fetița lor), este puterea lui.", a mai spus interpreta de muzică populară, în emisiunea menționată.

