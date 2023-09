„I se pare cool” Fiul Ilincăi Vandici îi calcă pe urme mamei sale! Cât de bine se descurcă Zian în fața camerelor de filmat: „Sunt imprevizibili copiii”

In articol:

Ilinca Vandici este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV de la noi din țară, ceea ce o face să aibă foarte multe proiecte și în mediul online. Vedeta este deseori solicitată pentru a apărea în campanii publicitare pe rețelele de socializare și, de câteva ori, l-a avut alături și pe fiul ei, Zian.

Ilinca Vandici, despre campaniile publicitare pe care le-a filmat alături de Zian

Cum s-a descurcat băiețelul Ilincăi Vandici în fața camerelor de filmat?

Fiul Ilincăi Vandici are deja 6 ani și se pare că îi calcă pe urme mamei lui în ceea ce privește cariera. Prezentatoarea TV a dezvăluit că ea și Zian au fost implicați, împreună, în câteva campanii publicitare, iar băiețelul s-a descurcat de minune, semn că îi face plăcere să fie în fața camerelor de filmat. Totuși, vedeta a mărturisit că nu a acceptat întotdeauna propunerile pe care le-a primit pentru a filma alături de fiul ei, căci se gândește întotdeauna la bunăstarea micuțului și, dacă el nu își dorește să facă unele lucruri, Ilinca îl înțelege și îi acceptă decizia.

„Au fost foarte multe propuneri. Prima campanie pe care am făcut-o cu Zian și pe care am acceptat s-o fac a fost cea pentru un brand de bijuterii cu diamante. De ce? Pentru că a fost clipul și proiectul de Crăciun. Crăciunul înseamnă familie, înseamnă iubire, înseamnă cadouri și atunci mi s-a părut mai mult decât potrivit. Cu atât mai mult cu cât l-am întrebat pe Zian dacă își dorește să vină. El a spus că își dorește, știi cum e, de obicei, când mi se propun lucruri de genul ăsta, eu zic “ok, din punctul meu de vedere, dacă consideri că totul e OK, putem să facem, însă nu garantez pentru copil”.

Da, efectiv, nu garantez, pentru că eu nu vreau să-mi oblig copilul să facă ceva ce el nu își dorește să facă și atunci, dacă face bine, dacă nu bine. Și întotdeauna îmi iau marjă de eroare. Întotdeauna, apropo de planuri pe care îl facem înainte, în momentul în care e implicat Zian, pentru că au fost cele 2 campanii, am zis “Așa, bun. Ăsta-i scenariul în care apare copilul și face cel rugăm noi să facă și i se pare cool și se distrează, ăsta e scenariul în care copilul nu vrea să facă”. Și atunci ce facem? Uite asta facem perfect, suntem acoperiți și facem. Noi venim cu 2 propuneri, da, pentru că sunt imprevizibili copiii. Eu nu pot să trag de el, Doamne ferește, exclus”, a declarat Ilinca Vandici pentru Ciao.ro.

Ilinca Vandici și fiul ei, Zian [Sursa foto: Instagram]

Fiul Ilincăi Vandici începe astăzi școala

Zian este deja un școlar în toată regula, căci astăzi merge în prima zi din clasa 0. În urmă cu câteva zile, Ilinca Vandici povestea că are emoții mari pentru fiul ei, care se pregătește de școală. Vedeta se afla pe ultima sută de metri cu pregătirile și mărturisea că îl lasă pe Zian să își aleagă toate rechizitele, pentru ca toate lucrurile să fie pe placul lui. De asemenea, Ilinca a dezvăluit că vrea ca acesta să se obișnuiască, de la o vârstă fragedă, cu responsabilitățile vieții.

„E cu emoții mari, repet, că începem școala, intrăm în clasa 0. Nu mă întreba când a trecut timpul. Nu știu când a trecut timpul, am băiat mare. Tocmai de aia îl aștept acasă pentru că vreau să mă duc cu el să cumpăr. Să își aleagă el stiloul, creionul, radierea, caietele, ce dorește el. Vreau să-și aleagă el ghiozdan. Vezi, eu mă gândeam că iau un ghiozdan pe rotile, pe rotițe din alea. Nu trebuie să iau ghiozdanul, nu că nu vrea, am primit feedback că ne trebuie ghiozdan, normal, fără rotițe. Și atunci am așteptat să am toate informațiile. Acum am informații, dar n-am copilul, cum ar veni (râde – n.r.). Aștept să vină copilul ca să mă pot duce la cumpărături. Trebuie să mai cumpăr uniformă. Dar în mare le-am luat pe toate. Sunt doar micii detalii pe care vreau neapărat să le fac împreună cu el, ca să știe ce înseamnă responsabilitatea. Să aibă grijă de ele, să-și aleagă ce îi place și să începem așa cum se cuvine o noua etapă”, a mărturisit Ilinca Vandici pentru sursa menționată anterior.