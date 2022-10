Iana Novac a sărbătorit 20 de ani de carieră într-un mod inedit! A schimbat patru ținute marca Cătălin Botezatu, la un concert grandios cu sala plină: "Eu îl ador, el mă iubește foarte mult" | EXCLUSIV

In articol:

Iana Novac este o soprană extrem de iubită atât de români, cât și de moldoveni. Și-a făcut debutul în celebra trupă A.S.I.A., după care a continuat cu o carieră solo, care a păstrat-o pe culmile succesului.

Iana Novac, concert grandios, în cinstea a 20 de ani de carieră

Este o mamă, soție, femeie, dar și artistă împlinită.

Iana Novac a aniversat împlinirea a 20 de ani de carieră sub forma unui concert la Sala Palatului, unde locația a fost full. Oamenii au venit să o vadă atât pe ea, cât și pe surpriza serii, reunirea trupei A.S.I.A.. WOWbiz a fost și el prezent, iar la finalul spectacolului a stat de vorbă cu Iana. Aceasta ne-a oferit reacții la cald după terminarea concertului și performarea în fața a sute de oameni.

"A ieșit mai frumos decât îmi doream. Când am intrat pe scenă și am văzut Sala Palatului plină, îmi venea să plâng de fericire, că am avut acest vis de când eram micuță, să umplu o sală. Să intri și să vezi o sală plină și să știi că oamenii ăștia au venit pentru tine, să te vadă și să te asculte, că te iubesc și îți apreciază munca, vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc din toată inima.", a declarat Iana Novac, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Nu e ușor să organizezi un eveniment de asemenea anvergură. Iana Novac ne-a dezvăluit cât timp a durat punerea cap la cap a fiecărui detaliu și ce a determinat-o să ducă spectacolul la bun sfârșit.

"A durat câteva luni acest spectacol, a fost foarte greu acest drum. Cel mai greu a fost să aduni oamenii necesari să faci acest spectacol, din toate punctele de vedere, chiar și financiar, fiindcă sunt niște costuri foarte mari, dar cu credință și cu rugăciune și cu multă muncă, ambiție, perseverență, am zis că trebuie să facem acest spectacol și am reușit să îl ducem până la capăt. Nu am cuvinte să mulțumesc.", a mărturisit Iana Novac, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Iana Novac, totul despre relația cu Cătălin Botezatu

Iana Novac a furat privirile tuturor, când, în timpul concertului, a schimbat patru rochii, create special pentru ea de Cătălin Botezatu. Soprana ne-a dezvăluit ce relație este între cei doi și cum a ajuns să fie îmbrăcată de celebrul designer.

"Noi suntem prieteni foarte buni. Eu îl ador, îi ador munca, el mă iubește foarte mult, îmi iubește munca și suntem doi artiști care tindem tot timpul să urmărim frumosul și atunci nu putea să mă îmbrace decât Cătălin Botezatu, regele nostru și sunt foarte mândră de lucrul ăsta. Creațiile lui sunt unice, superbe și atunci am cu ce să mă mândresc.", a povestit Iana Novac, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

