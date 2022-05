Iana Novac, copleșită de emoții în fata celor de acasă. Cum a fost concertul ASIA pe care nu-l va uita niciodată: „Toți moldovenii au venit s-o vadă pe Iana a lor” | EXCLUSIV

In articol:

Trupa A.S.I.A., din care a făcut parte și Iana Novac, la un moment dat, a fost în vogă în anii 2000, iar artista din Republica Moldova nu a uitat proiectul care a lansat-o cu adevărat în muzică.

Iana Novac: „De fiecare dată când mă întorc la trupa A.S.I.A. și la amintirile de acolo, mă transpun pe acea scenă.”

În semn de apreciere pentru fostele sale colege de trupă, Sorana, Anka și Alina, Iana le-a invitat la concertul ei aniversar de la Sala Palatului, din 7 iunie.

7 iunie va fi, cel mai probabil, ultima șansă de a vedea A.S.I.A. în formula veche, pe scena Sălii Palatului. Iana a recunoscut că niciuna dintre vechile ei colege nu-și dorea reuniunea în mod special, dar că este deosebit de recunoscătoare pentru faptul că fetele o vor susține la cel mai important show din cariera ei, cu ocazia căruia sărbătorește 20 de ani în muzică. Înaintea concertului aniversar, Iana se gândește cu nostalgie la primii pași făcuți cu trupa a spart topurile românești cu piesele „Dă-mi nopțile înapoi”, „Inima mea”, „Trenul pierdut” și „O cireașă amară”.

Citeste si: Alina Sorescu a aflat verdictul in procesul cu Alexandru Ciucu! La cine vor ramane fetitele- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Eu m-am lansat în România prin trupa A.S.I.A. În momentul în care am intrat în trupa A.S.I.A., a fost lansarea în showbiz-ul românesc și am avut toate ușile deschise. Recunosc cu mâna pe inimă că, probabil, dacă nu eram în trupa A.S.I.A., nu mi-ar fi fost atât de ușor să cânt ceea ce-mi place mie. (…) Cel mai frumos moment a fost când am intrat în trupă și am avut primul spectacol la Chișinău, la mine acasă. Practic, am intrat în trupă și, peste o săptămână, am plecat la Chișinău, unde am avut spectacol în Piața Marii Adunări, unde erau vreo 20.000 de oameni, dacă nu mai mulți. Acel concert mi-a rămas întipărit în memoria vizuală. De fiecare dată când mă întorc la trupa A.S.I.A. și la amintirile de acolo, mă transpun pe acea scenă. Când cântam acele piese, cânta toată piața cu noi. Toți moldovenii au venit s-o vadă pe Iana a lor, care a intrat în trupa A.S.I.A.”, le-a dezvăluit Iana Novac jurnaliștilor WOWbiz.

Citeste si: Iana Novac, cu sufletul pe scenă și cu gândul la familie. De ce s-a temut cel mai tare în vreme de pandemie și război| EXCLUSIV

Iana Novac: „Fiecare spectacol în sine e ceva magic, chiar dacă este un eveniment privat sau un concert.”

De când a plecat din A.S.I.A., cariera Ianei Novac a mers către noi orizonturi. Iana s-a regăsit pe ea însăși în genul pop-opera, care, spune ea, îi permite să ajungă la un public elevat, care apreciază și altceva în afară de piesele comerciale. Chiar dacă a fost obișnuită în ultima vreme mai mult cu evenimentele private, mai restrânse din cauza restricțiilor, Iana spune deschis că tratează orice ocazie de a cânta în fața publicului cu aceeași atitudine profi.

„Fiecare spectacol în sine e ceva magic, chiar dacă este un eveniment privat sau un concert. Eu n-am făcut niciodată diferență între ele. M-am pregătit de fiecare dată la fel de serios pentru fiecare apariție în parte, dar acest spectacol încununează toți acești 20 de ani de scenă. Sunt 40 de ani de muncă, pentru că de la 3 ani cânt. Este emoționant pentru că anii trec, tu realizezi niște lucruri și, în momentul în care se trage linie și zici 20 de ani, mintea fuge în trecut și te gândești <<Măi, dar când au fost? Ce s-a întâmplat? Ce am realizat?>> Sunt foarte multe perioade din viața mea artistică pe care vreau să le marchez în acest spectacol, unde va fi și trupa A.S.I.A. invitată de onoare”, a adăugat Iana Novac.