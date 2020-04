In articol:

Iancu Sterp face furori pe traseele de la Survivor România, dar și în inimile fetelor cu care interacționează. Fost concurent și la Puterea dragostei , războinicul a punctat în primul sezon al show-ului în fața unora dintre cele maui dorite femei din casă, Roxana Buzoiu și Bianca Comănici, stârnind adevărate cutremure între ele. La fel s-a întâmplat și în cel de al doilea sezon, atunci când Ella l-a plăcut, dar până la urmă cea care avea să îi intre la suflet a fost Denisa.

”I-am dat o brățară de argint, cu drapelul Turciei pe ea și cu o inimă, ceea ce simbolizează că noi ne-am cunoscut aici, în Istanbul, deci i-am dat cadoul să aibă și un mic farmec, dar să aibă și o semnificație aparte. O iubesc, este femeia potrivită”, a povestit Iancu Sterp la WOWbiz.ro în urmă cu câteva luni.

Până la Denisa însă, Iancu a mai avut o legătură amoroasă controversată cu o colegă de breaslă, Patricia, cea alături de care a scos o serie de melodii. Cei doi au filmat un clip împreună, în toamnă, în ipostaze care apăreau ținându-se în brațe, la ceas de seară, ca niște îndrăgostiți, în fața unui foc, la un pas să se sărute, iar felul în care s-au comportat la filmări a dat de înțeles că între ei era o... chimie. ”S-au înțeles perfect, încă de când s-au văzut. E normal să se placă, mai ales că sunt de vârste apropiate, au interese similare și, în plus, sunt amândoi frumoși. Oricum, filmările au durat mult, parcă se chinuiau să le facă mai lungi ca să stea împreună”, au povestit, la acea vreme, pentru WOWbiz.ro, unul dintre martorii de la filmările videoclipului Patriciei.

Trebuie să înțeleagă că are alte priorități”

Dacă Iancu a privit mai cu detașare lucrurile, pentru Patricia, lucrurile au fost atunci mult mai serioase decât o simplă filmare, drept dovadă că ea nu mai era interesată de nimic în afară de a fi alături de Iancu Sterp, motiv pentru mama tinerei de a pune piciorul în prag. ”Din acest moment, nu mai are voie să iasă din casă până nu își revine. Trebuie să înțeleagă că are alte priorități în afară de Iancu Sterp și, în plus, trebuie să am grijă ca prima ei experiență să nu fie o dezamăgire. Iancu este un băiat minunat, dar diferența lor de vârstă și experiență este una nepotrivită pentru fiica mea. Da, acum o țin sechestrată în casă, să își vadă de învățat și de muzică”, a recunoscut mama Patriciei jurnaliștilor de la WOWbiz.ro în septembrie.

ama mea se împotrivește total acestei relații”

În concluzie, nu a fost să fie... Este adevărat, Iancu Sterp a trăit o iubire secretă cu artista Patricia, dar i-a trecut repede. În schimb, tânăra a fost devastată după ”tratamentul” restrictiv al mamei sale. ”Trec printr-o perioadă foarte grea a vieții mele... Pentru prima oară simt că iubesc, iar mama mea se împotrivește total acestei relații și nu mă mai lasă să îl văd pe Iancu, mă ține închisă în casă și îmi interice total să mai rostesc numele lui”,a povestit pentru WOWbiz.ro Patricia, disperată, în aceeași perioadă.