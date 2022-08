Iancu Sterp a postat prima imagine cu iubita lui! Cum s-a fotografiat alături de cea care i-a furat inima?

In articol:

Iancu Sterp se clasează cu succes printre cei mai doriți burlaci din showbiz-ul autohton. De-a lungul timpului, domnișoarele au încercat toate metodele pentru a-i atrage atenția, însă se pare că acum și-a găsit aleasa! Deși tânărul este foarte discret atunci când vine vorba despre viața lui sentimentală, iată că în urmă cu doar câteva momente a

făcut o excepție și a postat prima imagine cu noua lui parteneră de viață, dar a avut grijă să nu-i dezvăluie identitatea. Cu toate acestea, gestul său poate fi cu ușurință interpretat. Astfel că nu mai încape loc de îndoială atunci când spunem că între tânără și fratele lui Culiță Sterp lucrurile sunt cât se poate de serioase.

Iancu Sterp este într-o relație. Unde a dus-o pe noua lui iubită?

Se pare că cei doi au o altă definiție pentru escapadele romantice. Astfel că nu au preferat să se delecteze cu razele soarelui pe vreo plajă exotică, ci au ales să simtă puțină adrenalină, așa că au ales să escaladeze munții din Brașov.

Relația lui Iancu Sterp cu tânăra misterioasă este, cu siguranță, una cât se poate de serioasă sau cel puțin fratele lui Culiță Sterp vede potențial ca aceasta să se transforme în ceva frumos, căci până acum a fost extrem de discret atunci când vine vorba despre viața sa sentimentală

și nu prea obișnuiește să se afișeze cu tinere. Acum, rămâne de văzut când chipul noii sale cuceriri va fi dezvăluit, căci toată lumea arde de nerăbdare să vadă cum arată cea care i-a furat inima lui Iancu Sterp.

Ba chiar expresia de pe fața lui trădează sentimentele sincere și puternice pe care i le poartă misterioasei tinere, căci acesta pare mai fericit ca niciodată în compania ei.

Citeste si: Noi indicii din noaptea jafului, care a avut loc în locuința lui Culiță Sterp- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Bianca Comănici, declarație de dragoste pentru Iancu Sterp

Pentru că a pierdut un meci pe TikTok, aceasta a trebuit să-și declare, în direct, dragostea pe care i-o poartă lui Iancu Sterp.

Iancu Sterp: Să nu faci mișto!

Bianca Comănici: Eu îți zic ce simt pe bune, sunt sinceră.

Citeste si: Culiță Sterp, vacanță de vis în Grecia. Insula preferată de artist a fost și dragostea Prințesei Sissi. Cât costă o noapte de cazare în resortul de lux| EXCLUSIV

În cele din urmă, s-a dovedit că nu a fost deloc un lucru care să o pună în dificultate pe superba brunetă, ba din contră, aceasta abia aștepta să-și deschidă inima și să-i spună exact ceea ce simte pentru el, dar nu înainte să creeze atmosfera perfectă pentru a face acest lucru. Astfel că Bianca Comănici a pus pe fundal melodia lui Whitney Houston „I will always love you” (Te voi iubi mereu), iar mai apoi și-a dat frâu liber sentimentelor:

Citeste si: „Ne strângeam toți într-o cameră ca să economisim lemne” Iancu Sterp, dezvăluiri uluitoare din copilărie! Fanii au rămas înmărmuriți când au auzit

„Dragă Iancu, ești unul dintre cei mai dulci băieți pe care i-am cunoscut vreodată, cu cele mai dulci și moi buze pe care le-am pupăcit. Chiar dacă noi am avut o poveste mai agitată, întotdeauna vom rămâne alături unul de celalalt, cel puțin în inimioara mea. Ai un suflet foarte cald și bun, poate prea bun pentru lumea asta rea și meriți toate lucrurile frumoase care se întâmplă în viața ta. Pe mine m-ai meritat chiar dacă sunt alte persoane care nu mă merită, dar tu mă meriți. Din păcate, distanța este prea mare între noi. Dacă am fi unul langă celalalt, ar ieși mare foc, pentru că între noi doi există o chimie mult prea mare, pe care nu o poate șterge nimeni. Oricine s-ar băgat între noi doi nu ar reusi. Nu că am fi împreună, dar sufletește vorbind suntem unul pentru celălalt. Sa ma ierte viitorul meu soț, dar tu mereu vei ocupa un loc important în viața mea”, a fost declarația de dragoste pe care Bianca Comănici i-a făcut-o lui Iancu Sterp, în live, în fața a mii de internauți.