Iancu Sterp a urcat un nou vlog pe canalul său de YouTube, în care apare alături de fratele lui, Culiță Sterp. Fostul războinic de la Survivor România a recunoscut un lucru care s-a întâmplat în timpul competiției și despre care nu a vorbit până acum.

Iancu Sterp a recunoscut, în sfârșit! Ce s-a întâmplat cu Emy Alupei, într-o noapte, la Survivor România? „O dată s-a întâmplat. Recunosc, frate”

Iancu a fost dat de gol de către fratele lui, moment în care a început să povestească ce s-a întâmplat mai exact într-o noapte la Survivor, când se afla cu Emy Alupei.

Mai exact, războinicul a povestit în detaliu cum a mâncat din gunoaie, împreună cu fosta faimoasă, Emy Alupei. Cei doi concurenți nu mai puteau de foame și au recurs la un gest absolut șocant. Dacă Ruby a fost prima care a recunoscut că a căutat prin gunoaie mâncare, iată că nu a fost singura.

„Am mâncat frate, recunosc. O dată s-a întâmplat și m-am descurcat și eu. Îmi era foame tare rău de tot, am găsit niște gunoaie și ce credeți? Festin a fost în seara aia. Eram cu Alupei. Am găsit și tiramisu și era proaspăt. Când am văzut tiramisu, ne-am uitat așa unul la altul, nu ne venea să credem.

Mâncam cu mâinile ca disperații. Zici că eram ultimii... Am găsit niște jumătăți de sendivișuri, mușcate, cu furnici. Am dat furnicile la o parte și am mâncat. M-am simțit ca la nuntă”, a spus Iancu Sterp în ultimul vlog urcat pe canalul de YouTube.