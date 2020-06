In articol:

Iancu Sterp îi dă lovitura decisivă Denisei! Ce a zis de Emy Alupei! Iancu Sterp și Emy Alupei au apărut în ultima vreme împreună, motiv pentru amatorii de cancan-uri să se gândească la o legătură amoroasă cei între cei doi. Aici mai intervine și faptul că, de fiecare dată când a venit în București, după finala Survivor, tânărul a ”staționat” numai acasă la faimoasă, semn că nu doar din punct de vedere profesional, ei sunt apropiați, ci îi leagă și...o posibilă prietenie.

Dacă se ia în calcul și faptul că Iancu și Emy Alupei s-au înțeles foarte bine în competiție, deși erau în tabere diferite, povestea sună și mai bine, mai ales că și protagoniștii ei au vorbit pe această temă. Iancu Sterp a fost cel mai concis de pildă, și, într-o intervenție pe Youtube-ul WOWbiz.ro, el avea să spună ce l-a apropiat de excentrica artistă. ”Este mai nebunatică, exact așa ca mine, ne-am înțeles perfect din prima. Poate și vârsta apropiată, poate și felul de a fi, ne-a apropiat, uneori, prea periculos pentru unii, mai...bârfitori! Dar asta este viața, nu prea poți să închizi gura lumii, o lași mai bine să vorbească”, a comentat, zâmbind, Iancu.

Iancu Sterp îi dă lovitura decisivă Denisei! Ce a zis de Emy Alupei! ”Încă de la Survivor, lumea spunea că suntem pe combinație”

Iancu Sterp a plusat și a mai vorbit pe marginea părerii făcute de telespectatori în timpul emisiunii despre el și Emy Alupei. ”Încă de la Survivor, lumea spunea că suntem pe combinație. Este posibil să se fi văzut la televizor niște apropieri, dar lumea exagerează mult prea tare dacă doi oameni se înțeleg foarte bine. Și dacă ar fi ceva, până la urmă...ar fi treaba noastră. Însă vă asigur, nu a fost nimic acolo, în Republica Dominicană, nu este nimic nici acum între noi, dar oamenii așa percep, și poate de aceea, se vorbește atât de mult despre mine și Emy”, a declarat războinicul.

Iancu Sterp îi dă lovitura decisivă Denisei! ”Poate lumea să mă înjure, să mă facă așa cu ou și cu oțet”

Iancu Sterp îi dă lovitura decisivă Denisei! Ce a zis de Emy Alupei! Mai mult decât atât, Iancu Sterp i-a dat și o lovitură decisivă Denisei, prin ce avea să mai spună despre legătura cu Emy Alupei, despre care fosta lui iubotă lăsase un pic să se înțeleagă ca ar fi vinovată în separarea lor. ”În fine, eu dacă mă știu că sunt corect și sincer, poate lumea să mă înjure, să mă facă așa cu ou și cu oțet, că nu mă afectează. Oricum, Emy nu are nici măcar zero la sută vină în despărțirea mea de Denisa. Au fost discuții despre cu totul și cu totul altceva. Dacă aș descrie într-un cuvânt ce este între mine și Emy acum, pentru a lămuri publicul, aș spune...bombă. Am scos o melodie împreună, un clip nou...”, a conchis războinicul de la Survivor pentru WOWbiz.ro