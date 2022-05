Iancu Sterp, o nouă provocare! Cine este cel care îl așteaptă în ringul de MMA? "I-a zis că el e următorul" | EXCLUSIV

In articol:

Pe 10 mai a avut loc marea confruntare între Iancu Sterp și Ovidiu Neveu. Cei doi s-au luptat în cușcă, iar marele învingător a fost Iancu. Aceștia s-au provocat în urmă cu câteva luni, iar acum au avut ocazia să se lupte, în cadrul galei RXF Star.

Iancu, primele declarații după ce l-a învins pe Ovidiu Neveu

Iancu a fost cel care a câștigat cel mai important meci al serii, împotriva lui Ovidiu Neveu. Putem spune că a învins detașat, după ce l-a pus la pământ din primele minute ale reprizei numărul doi. Echipa WOWbiz a fost și ea prezentă la gală și a stat de vorbă cu marele câștigător, imediat după aflarea victoriei. Iată ce declarații a făcut campionul.

"Am dat cu el de pământ la propriu. Nu avea cum să se întâmple altfel. Adică, eu așa am intrat: ori mor ori câștig, nu există să pierd. Culiță s-a supărat pe mine că nu i-am dat knock-out. Ca adversar, el a fost foarte speriat, m-am uitat în ochii lui, a avut nebunia, curajul ăla, dar nici jumătate din forța mea. Nu avea nicio șansă. Sunt realist, nu mă dau mare. Era clar că îl bat de îl omor. El a făcut o greșeală foarte mare că m-a subestimat pe mine. A recunoscut că sunt mai bun. Eu îl apreciez că a intrat în cușcă, nu intră oricine acolo. Am intensificat antrenamentele, am muncit din greu pentru asta, mi-am dorit victoria și am și obținut-o. Vreau să îi bat pe toți ăia care sunt tari în gură, inclusiv pe profesioniști." , a spus Iancu, pentru WOWbiz.

Cine l-a provocat pe Iancu la un nou meci?

Nici nu a ieșit bine din luptă, că deja s-a anunțat noul adversar al lui Iancu Sterp. Într-un interviu cu WOWbiz, luat imediat după terminarea galei, Culiță Sterp a dezvăluit cine este cel care l-a provocat pe fratele său, să intre din nou în ring.

"Am văzut că acum l-a provocat pe Iancu, Giani Kiriță, i-a zis că el e următorul. Dar am un mesaj pentru Giani: <<Giani, nu cred că Iancu e de categoria ta>>, pentru că omul cred că e și mai experimentat și mai mare decât el. Iancu probabil ar accepta, nu i-ar fi frică să se bată cu el, dar eu zic că nu sunt de aceeași categorie, părerea mea. Dumnezeu știe, eu nu decid pentru el. El știe ce o să facă în continuare și cu cine o să se bată.", a mărturisit Culiță Sterp.