Iancu Sterp, primul mesaj pentru Ricardo! Ce i-a transmis în urma meciului: „Cel mai bun a câștigat”

In articol:

Iancu Sterp și Ricardo, foști concurenți de la Puterea dragostei, au intrat pentru prima dată într-o luptă MMA. Fratele lui Culiță Sterp a ieșit învingător, după ce i-a dat KO adversarului său. În urma meciului, Ricardo a postat un mesaj pe pagina lui de Instagram, unde a transmis că vrea să își ia revanșa.

Iancu Sterp a revenit și el pe pagina sa de Youtube, unde a postat un videoclip legat de luptă. Fostul concurent de la Puterea dragostei a mărturisit că nu știe sigur dacă Ricardo vrea să își ia revanșa sau de ce a declarat acest lucru. Cu toate acestea, el l-a felicitat pe adversarul său și i-a transmis un mesaj.

„Cu aceste mănuși am luptat eu prima dată, într-o cușcă MMA. Am văzut că Ricardo a postat un mesaj pe Instagram în care a scris că vrea o revanșă. Nu știu sigur dacă o vrea. În cazul în care vrea, o să mi-o ceară mie direct. Nu știu ce l-a apucat să ceară revanșă după meciul ăsta.

Vreau să îi transmit un mesaj lui Ricardo: Felicitări! Și el a făcut un meci pe cinste. Nu îmi aparține doar mie meciul, are și el meritul său pentru căa avut curaj să intre în cușcă. El doar în a treia repriză a cedat, a rezistat foarte mult. Mi-a prins și el câteva picioare, dar nu le-am simțit din cauza adrenalinei”, a declarat Iancu Sterp.

Iancu Sterp a mărturisit că Ricardo a avut o tactică diferită față de el, asta pentru că avea avantajul înălțimii.

„Eu cred că și el, la fel ca și mine, a avut o tactică de meci, care s-a bazat pe picioare, el fiind foarte înalt. În meci a încercat de foarte multe ori să mă lovească cu piciorul. Tactica mea a fost aceea să îl duc la sol, să nu stau foarte mult cu el în picioare. E înalt și are avantajul să lovească cu picioarele mai bine”, a mai spus fratele lui Culiță Sterp.

Iancu Sterp va continua o carieră în MMA? Ce a dezvăluit tânărul

Iancu Sterp a dezvăluit că vrea să continue cu luptele, pentru a le demonstra tuturor că prima lui victorie nu a fost o întâmplare. El a mărturisit că a vorbit cu Ricardo imediat după meci, moment în care s-a dus la el și l-a încurajat.

„Dat fiind faptul că am fost amatori amândoi, cel mai puternic a câștigat de data asta. Rămâne de văzut ce va face el, dacă se va mai antrena. Eu mi-am propus să mai continui un pic în domeniul ăsta, de mic am fost pasionat de lupte, de MMA. O să mai continui puțin în domeniul ăsta, ca să vedeți că nu a fost doar o întâmplare că am câștigat.

Lui i-am transmis deja un mesaj. Și după ce s-a terminat meciul m-am dus la el, i-am strâns mâna. Nu știu dacă își mai aduce aminte, dar i-am zis că ăsta e sportul, asta e viața, puteam să fiu eu în locul lui, nu întotdeauna cel mai puternic câștigă. Mergi înainte, ridică-te și treci peste, pentru că și eu aș fi făcut la fel. Mă bucur că e bine și sper să își revină complet. Îl apreciez pentru că a avut curajul să intre în cușcă”, a adăugat Iancu Sterp.

