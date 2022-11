Iancu Sterp se însoară cu Denisa Coțolan! Chiar el a făcut anunțul: „Nu mai dau înapoi”. Când vor face pasul cel mare?

In articol:

Iancu Sterp trăiește de ceva timp o frumoasă poveste de dragoste alături de iubita sa, Denisa Coțolan. Chiar dacă până în acest moment fratele lui Culiță Sterp nu a fost dispus să renunțe la viața de burlac, se pare că acum lucrurile sunt pe cale să se schimbe.

Iancu le-a mărturisit totul fanilor săi, chiar pe Instagram, unde le-a arătat urmăritorilor cât de gospodină este fata pe care o iubește.

Iancu Sterp, pregătit să se așeze la casa lui

Legătura dintre Iancu și Denisa este veche și a început când cei doi erau adolescenți, mai exact în liceu. Încă de atunci, vedeta s-a îndrăgostit de Denisa, însă fiindcă erau foarte tineri, povestea lor nu s-a transformat în nimic serios la acea vreme.

Iată însă că destinul a avut planuri mari pentru ei așa că, câțiva ani mai târziu, cei doi s-au reîntâlnit. Atunci, aceștia au realizat cât de puternice sunt sentimentele pe care și le poartă unul celuilalt, așa că au devenit un cuplu.

„E poveste lungă. Povestea noastră e de opt ani, numai că nu ne știa nimeni, nu eram la TV. E din liceu, eu eram în clasa a X-a, ea a IX-a, eram mai copii, am fost atunci împreună, eram mai necopți la minte. După care am luat-o pe drumuri un pic separate, dar uite, dacă dragostea este adevărată și mare, până la urmă ne-am intersectat și suntem împreună acum. A fost singura fată de care am fost îndrăgostit și pe care am iubit-o și de aia niciodată nu mi-am putut lua gândul de la ea. În perioada asta de 7-8 ani cât nu am avut relație, noi ne-am mai dat câte un mesaj, am mai vorbit pe ici, pe colo, aveam scânteia aia, iar acum ne-am mai maturizat și am decis să fim fericiți. Acum suntem bine. A venit din partea amândurora și natural. Acum vrem să recuperăm timpul pe care l-am pierdut”, a spus Iancu Sterp pe canalul de YouTube WOWnews.

Când va face fratele lui Culiță Sterp marele pas

Denisa petrece mult timp cu Iancu și cu familia acestuia, așa că mama Geta a ajuns să o privească pe tânără ca pe propria sa fiică. Mai mult decât atât, chiar la nunta Getuței, mama fraților Sterp a mărturisit că iubita lui Iancu este cea mai potrivită fată pentru el.

Se pare că asta crede și tânărul actor, care i-a lăsat pe fanii săi cu gura căscată în această seară. Vedeta le-a arătat tuturor ce masă copioasă a pregătit pentru el partenera sa de viață și a anunțat că aceasta este aleasa inimii sale.

„Eu nu mai am cuvinte. Ce să zic, am tot evitat să mă însor, dar acum chiar nu mai dau înapoi. Priviți ce gospodină desăvârșită”, a mărturisit Iancu Sterp pe InstaStory.

Totuși, cei doi nu au stabilit încă data fericitului eveniment și nici alte detalii legate de viitoarea nuntă din familia Sterp.

„Nu am stabilit încă nimic legat de nuntă. Nu excludem căsătoria. Ne înțelegem foarte bine.”, a povestit Iancu pentru FANATIK.