Relația de prietenie dintre Iancu Sterp și Emy Alupei a fost mereu tumultoasă, după cum s-a văzut la „Survivor România", însă cei doi au reușit să treacă mereu peste neînțelegeri. În prezent însă, Iancu și Emy nici măcar nu își mai vorbesc.

Iancu Sterp a fost cel care a vorbit deschis despre situația lor și a spus că sunt certați, arată Kanald.ro. El este totuși încrezător că lucrurile se vor rezolva între ei.

„Cu Emy Alupei, acum, sincer, suntem certați. Ați văzut și la "Survivor România" că noi când ne înțelegeam bine două zile, când ne certam câte o săptămână. Acum nu prea mai ținem legătura așa bine, dar sunt sigur că o să ne împăcăm. Noi ba aici ne înțelegem, facem colaborări, după cum ați văzut am făcut și piesa aia împreună, de am apărut eu la ea în videoclip, după ne mai certăm, tot felul de discuții d-astea aiurea, doar că suntem prieteni și chiar dacă ne mai certăm și ne mai ciondănim, mie îmi trece, nu am nicio treabă. Așa că, acum suntem certați, ne-am certat de la o chestie, nu contează, dar o să fie bine, o să ne împăcăm.”, a spus Iancu Sterp.

Iancu Sterp și Emy Alupei au fost văzuți tot timpul împreună după ce s-a încheiat „Survivor România". Ba chiar au colaborat pentru un proiect muzical al cântăreței. Acum însă, cei doi nu traversează cea mai bună perioadă a relației lor. Iancu a vorbit despre situația delicată dintre ei, dar nu a dezvăluit motivul pentru care s-au certat.