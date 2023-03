Ianis Hagi, rezervă neutilizată la Rangers, la primul meci după ce Gică Hagi a criticat neconvocarea la națională. Echipa românului a câștigat categoric și speră la campionat

In articol:

Ianis Hagi a fost rezervă neutilizată la Rangers, la primul meci după ce Gică Hagi a criticat neconvocarea la națională.

Echipa românului a câștigat categoric, scor 4-2, împotriva celor de la Motherwell și speră la campionat.

Ianis Hagi a fost rezervă neutilizată la Rangers, la primul meci după ce Gică Hagi a criticat neconvocarea fiului său la națională. Echipa românului s-a impus în runda cu numărul 29 a campionatului Scoției, 4-2, pe terenul celor de la Motherwell și speră la campionat.

Astfel, antrenorul lui Rangers a decis să nu se bazeze pe Ianis Hagi niciun minut, iar mijlocașul ofensiv a fost nevoit să privească toată confruntarea de pe marginea terenului.

Reamintim că, de la revenirea sa după accidentare, în luna ianuarie a acestui an, fiul lui Hagi a fost titular doar într-un singur meci, în cupă, cu Patrick Thistle. În aceste condiții, românul a strâns 5 meciuri în care a adunat 92 de minute jucate.

Cu toate acestea, Gică Hagi a fost deranjat de atitudinea lui Edi Iordănescu, acesta neconvocându-l pe Ianis la echipa națională pentru meciurile de la finalul lunii martie 2023.

Mesajul lui Gică Hagi pentru Edi Iordănescu, după ce lotul naționalei a fost definitivat

Gică Hagi i-a transmis un nou mesaj lui Edi Iordănescu, după ce lotul naționalei a fost definitivat. Antrenorul și patronul de la Farul Constanța a transmis că, în opinia lui, Ianis este deja un fotbalist consacrat și ar fi meritat să fie cel puțin trecut pe lista preliminară a selecționerului.

„Nu vreau să intru în acest lucru. Nu e treaba mea să vorbesc de convocări. Fiecare antrenor face convocările. Ce am zis eu acum trei zile am zis pentru că se vorbea de o listă preliminară, a străinilor.

Vorbim de un jucător care joacă la unul dintre cele mai titrate din Europa. Am zis părerea mea. Am zis doar de lista preliminară. Restul a fost diversiune, manipulare pe față, diversiune pe față. Trebuia să rămâneți în cadrul în care am rămas eu.

Fizic și-a revenit. Joacă la un club. Vorbesc de o listă. Dacă Ianis nu a fost nici în lista aia, e grav. Eu sunt abilitat, construiesc o echipă. Sunt mândru pentru că sunt tatăl lui Ianis. Eu am devenit tatăl lui Ianis. Am fost la Rangers și mi-au zis că sunt tatăl lui Ianis. Deci, Ianis e deja consacrat. Ianis are deja personalitate. Ianis e deja cineva în lume.

Nu uitați că reprezintă România, ca taică-su. E același brand în lume. Eu, ca manager, trebuia să gândesc ca manager. Să nu fii nici pe lista aia, înseamnă că avem jucători foarte mari în lume. Atunci e greu ca Ianis să prindă lista.

Cine răspunde de convocări își asumă. În rest, eu am vorbit de o listă preliminară. A fost total pe subiect. Eu nu l-am convocat pe Ianis. Am dreptul să o zic. Mă pricep foarte bine. Eu sunt manager, gestionez echipa și avem un nivel foarte bun. Am demonstrat că știu. Am văzut un lucru inexplicabil, să nu fii pe lista preliminară. Să nu fii pe o listă înseamnă că nu ești jucător important. Am rămas (n.r. cu ideea) că Ianis nu este important pentru Edi Iordănescu.”, a declarat Gică Hagi în cadrul unei conferințe de presă, citează digisport.ro.

Convocările pentru meciurile României din luna martie 2023

PORTARI : Florin Niță (Pardubice| Cehia, 19/0), Ionuț Radu (Auxerre| Franța, 2/0), Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 1/0);

Surse: digisport.ro, as.ro