Iasmina Halas, pregătită să devină mamă. Anunțul făcut de fosta soție a lui Cristian Daminuță: ”Am postat testul”

Iasmina Halas [Sursa foto: Instagram]

Iasmina Halas și-a luat fanii prin surprindere, după ce zilele trecute a postat o fotografie cu un test de sarcină. Fosta soție a celebrului fotablist Cristian Daminuță este într-o nouă relație, fiind mai fericită ca niciodată. Iasmina este pregătită să facă pasul cel mare, mai ales că blondina se iubește cu un bărbat de ceva timp, de care s-a declarat foarte îndrăgostită.

Vedeta a postat o fotografie cu subînțeles, iar urmăritorii ei s-au gândit că poate blondina este însărcinată. Așadar, Iasmina a mărturisit faptul că nu așteaptă un copil în momentul de față și că totul a fost o farsă. Totuși, bomba sexy își dorește un copil cu partenerul ei de viață.

”Îmi doresc un copil cu bărbatul care e acum lângă mine, nu cu altul. Am postat testul, dar n-am spus dacă e pozitiv sau nu!”, a spus Iasmina Halas, în cadrul unei emisiuni televizate. Ba mai mult decât atât, potrivit spuselor vedetei și iubitul ei își dorește un copil. ”Am vorbit. Nu vrem să ne grăbim. Și el își dorește”, a mai spus Iasmina.

Iasmina Halas[Sursa foto: Instagram]

Iasmina Halas, declarații de dragoste pentru actualul iubit

Iasmina se iubește cu actualul iubit de o perioadă bună. Vedeta are gânduri serioase cu partenerul ei, susținând că ar accepta imediat dacă acesta ar cere-o în căsătorie. „Am relația pe care o așteptam de ceva timp. Iubitul meu nu e chiar persoană publica, dar se învârte prin anturaje de genul acesta. Nu cred că există bărbat mai frumos în televiziune decat el. Nu vreau să apară în presa ca să nu mi-l fure altele. Am încredere în el, nu e genul ăla la care să poată ajunge oricine. Ne cunoaștem de mult timp, dar n-am avut curajul să ne implicăm, până acum, într-o relație. Suntem împreună de două săptămâni și deja stăm zi și noapte împreună. La cât de îndrăgostită sunt de el și cât de fericită mă face, dacă m-ar cere de soție, aș accepta imediat. Eu cu băiatul acesta am cele mai serioase gânduri. Și îl vad si pe el că este destul de serios, nu cred că are chef de jocuri. E frumos din toate punctele de vedere”, a declarat Iasmina Halas, în urmă cu ceva timp.