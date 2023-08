Iasmina Halas s-a împăcat cu iubitul ei, după ce a promis că nu va mai face compromisuri în dragoste!Ce se întâmplă între cei doi, după ce și-au mai dat o șansă „Nu mă văd lângă altcineva”

In articol:

Iasmina Halas a intrat într-un cerc vicios al iubirii și nu mai poate să iasă din el! Blondina traversează de ceva timp o perioadă destul de tumultuoasă din punct de vedere amoros și pare că se complace în această situație controversată! Chiar dacă este conștientă că se află într-o relație toxică, aceasta nu vrea

nici în ruptul capului să renunțe la bărbatul de lângă ea, deși știe că prezența lui în viața ei îi face mai mult rău decât bine.

Citește și: EXCLUSIV. Daniela de la Puterea Dragostei, replică dură pentru Iasmina Halas: ”Mihai este un bărbat frumos”. Dezvăluirile făcute de fosta concurentă după presupusul sărut

Iasmina Halas a încercat, fără rezultat, să renunțe la iubitul ei, dar nu a putut

Iasmina Halas a avut o tentativă de a se îndepărta de iubitul ei, ba chiar în urmă cu câteva zile a dat sfoară-n țară și a anunțat că a cunoscut pe altcineva, însă nu a ținut prea mult, căci blondina pare că nu poate să stea foarte mult timp departe de cel cu care este într-o relație de circa trei ani.

Chiar dacă această perioadă nu a fost numai lapte și miere, ba chiar presărată cu multe greutăți și situații neașteptate, vedeta a mărturisit că nu poate să renunțe el și nici nu se poate pune problema să ajungă la brațul unui

alt bărbat.

Ba chiar, în aceste momente, Iasmina Halas poartă cu mândrie inelul de logodnă cu care a fost cerută în căsătorie și chiar dacă încă nu locuiește sub același acoperiș cu cel care vrea să o facă mireasă, amândoi au grijă să adoarmă unul lângă altul în fiecare noapte.

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Citeste si: Fiica Madonnei calcă pe urmele mamei sale. Lourdes s-a pozat goală și a postat pozele pe rețelele de socializare| FOTO- stirileprotv.ro

„ Această relație ține de trei ani de zile. Nu am cum să mă gândesc la o altă persoană. Nu mă văd lângă altcineva momentan. Am încă sentimente prea puternice, nu este momentul. Între noi au existat foarte multe dezamăgiri. Am fost cerută, încă port inelul de logodnă. Mă vedeam căsătorită, cu siguranță. Dormim în fiecare seară împreună”, a declarat Iasmina Halas, la un post de televiziune.

Iasmina Halas doarme seară de seară cu iubitul ei. [Sursa foto: Facebook]

Ce mărturisiri a făcut Iasmina Halas în urmă cu o lună, când s-a despărțit de iubitul ei

La începutul lunii trecute, Iasmina Halas dădea de înțeles că și-a învățat lecția și că este gata să pună punct relației pe care chiar ea a numit-o „toxică”. Ba mai mult, blondina mărturisea că este gata să o ia de la capăt și să nu mai facă niciun fel de compromis în dragoste.

Citeste si: „N-am crezut că o să îmi vină și mie rândul niciodată și mi-a venit rândul. Deci, trebuie să pleci.” Ce comportament avea Daniel Balaciu, atunci când venea vorba de mama lui- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Tornadă la Brăila: Imagini ireale cu fenomenul meteo neobișnuit. A fost emis mesaj RO-Alert!- stirilekanald.ro

Citeste si: Cu cine se iubește Tudor Istodor, după despărțirea de Raluca Aprodu? Noua iubită face furori în mediul online- radioimpuls.ro

„Am învățat că trebuie să plec la prima vorbă urâtă, că nu mai trebuie să accept nimic din partea nimănui, pentru că nu am de ce. Chiar dacă ar fi vorba de un copil la mijloc, nu ar trebui să stau într-o relație toxică. Agresivitate, înșelăciuni, minciuni – totul, pentru că le-am trăit pe toate și nu mai este cazul.

Cu siguranță, în următoarea relație, când va fi ea pentru că nu mă grăbesc, nu o să mai accept nimic din tot ce am acceptat până acum o lună jumate", a explicat Iasmina Halas, la WOWnews.

Citește și: EXCLUSIV! Iasmina Halas și Mihai s-au despărțit imediat după finala sezonului 4 „Puterea dragostei”! Tânăra a venit însoțită de Duțu și au făcut primele declarații