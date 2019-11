Iasmina, o blondă provenită din Timișoara, este invidiată de toate femeile din mai multe motive: trăiește în America, în cea mai luxoasă zonă a New-York-ului și este măritată cu un multimilionar care o răsfață cum știe el mai bine.

Citeste si: A născut! Românca măritată cu deținătorul Statuii Libertății a devenit mamă EXCLUSIV

Citeste si: Romanca Iasmina, cea care a pus mana pe Statuia Libertatii, luna de miere cum nu se vede nici in filme! Imagini senzationale cu bomba sexy maritata cu un multimilionar

Cu toate acestea, recunoaște frumoasa timișoreancă, la început lucrurile au fost mult mai dificile decât se credea. Astfel, a povestit Iasmina, când a ajuns în Statele Unite, problemele birocratice au făcut-o să fie la un pas să cedeze și să nu își mai urmărească visul american. ”Am venit cu programul Work&Travel. M-am întors cu un intership în Social media (nu aveau pe nimeni și chiar căutau, iar eu terminam un master în PR în România). În timpul intership-ului (pe care l-a avut chiar pentru compania celui care avea să îi devină soț, n. red.) am aplicat pentru H1B, care ar fi fost o viză de 3 ani, dar nu am fost extrasă. Compania a aplicqat penbtru mine pentru Green Card, am fost foarte sceptică pentru că știam că va dura o veșnicie, așa că am aplicat la o școală – NYU. Nu am vrut la mai multe pentru că eram și între două lumi, stau în SUA, merg acasă... Dar NYU avea top program în Master în PR și am intrat. După un an de NYU mi-a venit Green Card-ul! Nimeni nu se aștepta să vină așa repede, asta chiar a fost noroc! Și da, pe urmă, după încă un an, m-am măritat”, povestește Iasmina.

În altă ordine de idei, Iasmina pare să fie extrem de fericită și ca mamă. Nu de altceva, dar, așa cum o și recunoaște, soțul ei, multimilionarul Bradford Hill, o ajută în fiecare moment. ”Mamele singure sunt cu adevărat supereroi. Bradford este plecat, în fiecare miercuri, la ceilalți copii ai lui”, explică Iasmina. Mai mult, frumoasa timișoreancă îl ridică în slăvi pe soțul ei, Bradford, deținătorul Statuii Libertății pentru implicarea în creșterea copilului pe care îl au împreună. ”Îmi spune să mă duc în celălalt dormitor pentru că va sta el cu Michael (fiul lor, n. red.) peste noapte. Normal că au fost nopți în care am stat eu cu Michael și au fost grele, dar el (soțul ei, n.red.) s-a trezit de fiecare dată, și din oră în oră, să mă ajute. Sunt foarte norocoasă că îl am, mai ales că se și pricepe”, a mai spus Iasmina Hill.

Iasmina Milutinovici s-a căsătorit cu milionarul Bradford Hill, deţinătorul Statuii Libertăţii! S-au cunoscut în New York şi s-au îndrăgostit imediat

Iasmina Milutinovici (28 de ani), o blondă frumoasă, deşteaptă şi îndrăgostită până peste cap de un milionar celebru din New York a avut o nuntă care a impresionat vedetele din uriaşa metropolă americană. Povestea lor este, cu adevărat, fabuloasă. Iar asta pentru că Iasmina, după ce a terminat Facultatea de Ştiinţe Politice din Timişoara, le-a cerut părinţilor, personaje celebre din politică oraşului de pe Bega, să fie lăsată să meargă în Statele Unite, în ţară tuturor posibilităţilor, loc în care l-a cunoscut pe milionar, acesta s-a îndrăgostit de ea şi, în 2017, s-au logodit, iar la sfârşitul lunii mai a anului 2018 s-au şi căsătorit.

Înainte de a se căsători, Iasmina, a făcut o petrecere a burlacitelor în Las Vegas, ea chemându-şi alături prietene din România, dar şi din Statele Unite. Iar petrecerea, care, practice, a ţinut o săptămâna, în Las Vegas, la unul dintre resorturile ultraluxoase de acolo, loc în care nu şi-a refuzat absolut nimic. Iar acolo Iasmina a petrecut de mama focului, în apartamentul de lux al resortului, la piscine şi chiar şi la un show făcut de celebrii striperi de la Chippendales.