In editia din aceasta seara, Bianca Rus le povesteste celor din platoul emisiunii ca primeste mesaje de la unii fani ai emisiunii referitoare la modul in care ar fi slabit Oana Radu. Acesta este momentul de la care incepe un adevarat razboi al declaratiilor intre cele doua concurente.

„Sunt oameni care te acuza ca nu ai slabit cu dieta, ci ca ai slabit cu <balon>!”, arunca Bia cuvintele, sustinand totodata ca cei care ii trimit mesaje o confunda cu Oana Radu. Bia a gasit si argumentul suprem, ce vine in ajutorul acestei teorii, si pe care il „agita” in fata audientei: a surprins-o pe Oana mancand biscuti in culise.

Oana Radu raspunde atacurilor si ameninta cu un proces. ”O sa discutam legal si sper ca aceste acuzatii sa le poti sustine in instanta (...) Poti sa ai zile de <porceala>, poti sa ai cheat-meal-uri, pot sa fac ce vreau cu viata mea!”

Cum scandalul pare sa nu se mai termine, Oana Radu incearca sa inchida dialogul.

„In continuare esti pe ultimul loc. Eu zic sa te concentrezi pe haine si sa nu te mai intereseze cati biscuiti bag eu... in <ghiozdan>. Vezi de concurs, de asta esti aici. Castiga sau nu, putin ma intereseaza”, a conchis aceasta.

Tinuta aleasa pentru aceasta editie a intrat in vizorul Biancai Rus, care desfiinteaza alegerile vestimentare ale Oanei Radu.

Cum au judecat juratii aparitia Oanei Radu in fata publicului si in ce masura tinuta a salvat-o sau nu pe aceasta, aflati urmarind in aceasta seara o noua editie „ Bravo, ai stil ! Celebrities", de la ora 22:00, la Kanal D.