”Îi sunt dragă și el mie îmi este drag” Georgiana Lobonț dezminte declarațiile recente făcute de Armin Nicoară. Cei doi n-ar fi certați, ba chiar au planuri de viitor

In articol:

După ce au petrecut de pomină pe plajele scumpe din Maldive și au scos o nouă melodie împreună, se pare că s-a produs o ruptură între nașa Georgiana Lobonț și finul Armin Nicoară.

Cel puțin așa declara saxofonistul la TV, în urmă cu ceva timp.

Atunci când spunea că artista nu îi mai răspunde la niciun mesaj și că nu știe de ce s-ar fi supărat pe el, considerându-se curat ca lacrima.

Citește și: „Nu vă crede nimeni” Claudia Puican, atac subtil la adresa Georgianei Lobonț, după ce Armin Nicoară a recunoscut că nu mai vorbește cu nașa sa, în urma scandalului divorțului? Artista a spus-o fără să se gândească la consecințe

Georgiana Lobonț pregătește o nouă colaborare cu Armin Nicoară

Atunci, Georgiana Lobonț nu a ieșit public cu nicio declarație pe acest subiect, dar a făcut-o acum, când a și dezmințit tot ce a spus finul său.

Conform declarațiilor sale, între ea și Armin Nicoară nu a existat și nici nu va exista vreodată vreo ceartă. Și asta pentru că nu au nimic de împărțit, dar și pentru că au devenit o familie atunci când au decis ca ea și Rareș să le fie nași de cununie.

Citeste si: „Nu vă crede nimeni”. Mesajul tăios transmis de Claudia Puican, după ce Armin Nicoară a recunoscut că relația lor cu Georgiana Lobonț s-a răcit- kanald.ro

Citeste si: Rușii beau în continuare Coca Cola, se îmbracă de la Zara și își iau mobilă Ikea. Incredibil de unde au ajuns să le aducă- stirileprotv.ro

Pentru Georgiana Lobonț, finii sunt ca și copiii ei, parte din familie, oameni de suflet, astfel că nu se poate dezice de regula sa: niciodată nu te cerți cu cei dragi!

Mai mult decât atât, mai spune artista, dacă chiar ar fi avut ceva de împărțit cu Armin Nicoară, ea este genul de om care preferă sinceritatea și modul direct de a discuta orice, astfel încât să se clarifice toate problemele și nimeni să nu poarte ură pe nimeni.

”Doamne ferește! Eu nu înțeleg de unde apar astfel de aberații (nr. o posibilă ceartă). Din contră, eu am vorbit cu Armin despre o nouă colaborare. Deci, chiar nu înțeleg de unde au pornit zvonurile acestea, eu chiar sunt curioasă de la cine pleacă. Eu mereu aflu din presă ceva nou despre mine, unele total neadevărate. Nu mai zic că sunt și nașa lor. Am mai zis-o și o să o mai zic, finii mei sunt ca și copiii mei pentru că noi, în momentul în care cununăm devenim părinți spirituali, așa se spune. Eu nu am cum să mă cert cu copiii mei, cu oameni care fac parte din familia mea. Finii mei, pot spune că fac parte din familia mea. Deci, nu am cum să mă cert cu oamenii dragi mie. Eu nu mă cert cu ei, asta este regulă la mine! Asta unu la mână și, doi la mână, eu dacă am ce să zic cuiva, dacă am vreo problemă, dacă în capul meu am vreo nelămurire, sun persoana respectivă și îi zic tot ce am pe suflet. Sau dacă ne vedem personal, cumva îi spun. Nu contează că îmi este rudă sau nu. Eu întotdeauna sunt directă și spun lucrurilor pe nume. Niciodată nu țin mânie sau să nu vorbesc”, a spus Georgiana Lobonț, conform Fanatik.

Georgiana Lobonț dezminte declarațiile recente făcute de Armin Nicoară [Sursa foto: Facebook]

Citește și: Georgiana Lobonț a anunțat schimbarea importantă pe care o face în viața ei! Se întâmplă la scurt timp după ce soțul ei a dat asigurări că nu divorțează: „Sper să mă țină”

Citeste si: Soția lui Dan Șucu, devastată din cauza problemelor de sănătate ale fiului său: „O boală care omoară părintele”- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Florin Salam a fost ridicat de procurorii DIICOT. Cântărețul este audiat într-un dosar de cămătărie şi proxenetism- stirilekanald.ro

Citeste si: “Mi-au venit dinții noi. Acum sunt ok. Vrei să-i scot?" Dorian Popa, deranjat de felul în care i s-a adresat Delia Matache- radioimpuls.ro

Și nu doar că spune contrariul lui Armin, cum că nu sunt certați, dar soția lui Rareș anunță și un nou proiect alături de saxofonist.

Cântăreața mărturisește că ea și Armin Nicoară au un succes colosal împreună, de aceea se respectă, se apreciază și nu vor să renunțe la colaborările pe care le au.

Plus că, apropierea lor este și profesională și personală, fiind o familie acum, de aici și gesturile pe care le au unul cu celălalt, atât de controversate în ochii unora. Însă, precizează ea, totul este făcut cu limite, pentru succes, muzică și familie.

”Eu cu fiecare om cu care colaborez am o relație foarte faină. Mă sună o mulțime de oameni că vor să lucreze cu mine, dar îi aleg doar pe aceea de care mie îmi place cum cântă, cum arată, cum se prezintă în fața oamenilor. Cum transmit. Eu știu că transmit foarte mult, așa vreau să fie cei de lângă mine. Armin este unul dintre oamenii care transmite foarte mult, el este foarte iubit, mai ales în zona Oașului, a Maramureșului. El rupe, este cel mai tare pe zona aia. Acolo este considerat Regele Saxofonului. Dacă oamenii aceia îl iubesc, îl divinizează, și, la vârsta pe care o are, a ajuns să-și depășească profesorul, pe domnul Petrică, atunci eu cum să opresc colaborările cu el. Orice melodie scoatem, suntem pe locul unu cu ea. De asta normal că noi colaborăm, normal că ne permitem, că el își permite să mă pupe pe obraz, să mă ia în brațe. Îi sunt dragă și el mie îmi este drag”, a mai spus soția lui Rareș Ciciovan.