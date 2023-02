„Îl iubesc mult” Mona Stoian, în culmea fericirii de când și-a refăcut viața! Fosta lui Jitaru se iubește cu un bărbat cu 10 ani mai mare

In articol:

Mona și-a refăcut rapid viața după divorțul de Jitaru. Tânăra mămică a șters cu buretele tot ceea ce a avut loc între ea și fostul soț, iar acum trăiește din plin viața alături de noul său partener în vârstă de 42 de ani, față de care are numai cuvinte de laudă.

Relația lor a avansat rapid și deja poate spune că este bărbatul pe care îl iubește și care o împlinește sufletește.

În cadrul unui interviu, Mona a vorbit despre perioada frumoasă de care are parte acum, dar și despre planurile de viitor pe care le are alături de noul său partener. Cei doi plănuiesc să se mute împreună și să formeze o familie în adevăratul sens al cuvântului. Atât iubitul Monei, cât și ea sunt părinți din relații anterioare, motiv pentru care, cel puțin pentru moment, nu se gândesc să mai aducă pe lume un copil.

Mona și noul iubit sunt împreună de două luni

Mona își dorește să fie discretă de această dată în ceea ce privește relația sa amoroasă, motiv pentru care, cel puțin pentru moment, și-a exprimat refuzul de a dezvălui identitatea bărbatului care o face fericită, între ei doi fiind o diferență de 10 ani.

„Bucurie mare în sufletul meu, iubesc din nou. Este un bărbat minunat și mă iubește așa cum sunt, nebună, sălbatică, tot. De aproape două luni (n.r. au o relație), m-am mișcat repede. Lucrurile au evoluat foarte repede între noi. Ne-am cunoscut la un job de-al meu. Pentru mine este totul în momentul de față. Încă nu ne-am logodit, dar nu este exclus. Încă nu l-am prezentat părinților, totul e destul de prematur, dar cu siguranță va veni și momentul acela. Este om de afaceri și lucrează peste tot, stă în Brașov. Are copii și el, am și eu și e ok așa, mergem mai departe. Se va muta el în București, pentru că la mine e copilu cu școala, la mine copilul e mai mic, și atunci așa vom proceda. Este un bărbat foarte înțelegător, este un bărbat foarte matur, foarte temperat și probabil acesta este motivul pentru care ne înțelegem atât de bine.(...) Îl iubesc mult.”, a declarat Mona Stoian.