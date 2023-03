„Îl urăsc. Să putrezească în Iad” Un tată își strigă durerea, după ce fiica sa a fost ucisă chiar de soțul ei. Tânăra avea doar 19 ani

In articol:

Caroline Crouch, în vârstă de 19 ani, a avut parte de un destin tragic, asta după ce a fost ucisă chiar de soțul ei, Babis Anagnostopoulos, în vârstă de 35 de ani. Întreaga tragedie s-a petrecut în casa lor din Grecia, iar bărbatul susține că a recurs la gestul extrem, doar pentru că îi era teamă de faptul că femeia ar fi putut să-i facă rău fiicei pe care o aveau împreună, în vârstă de 9 luni.

Cei doi păreau că formează un cuplu perfect și erau apreciați de cei din jur. Babis era pilot, iar soția lui era tânără, frumoasă, dar și o mamă iubitoare, așa cum o descriu apropiații.

Tatăl tinerei este îngenuncheat de durere, iar în timpul procesului, acesta a mărturit, fără vreo remușcare, că ar fi ”onorat” să-l execute pe soțul fiicei ei, asta dacă pedeapsa cu moartea ar mai fi valabilă în Grecia.

„Dacă pedeapsa cu moartea ar fi încă disponibilă aici, aș considera o onoare să mi se permită să trag de mâner. Îl urăsc mai mult decât am urât vreodată ceva în viața mea. Să putrezească în iad”, a spus tatăl tinerei.

Babis a sugrumat-o pe soția lui, Caroline

De precizat este că, Babis a fost condamnat la închisoare, după ce s-a depistat că a sugrumat-o pe partenera lui.

Totuși, la scurt timp, acesta a mințit în fața anchetatorilor, spunând că, de fapt, Caroline a fost ucisă de hoți.

În timp ce avocații tânărului spun că acesta ar trebui să aibă parte de o pedeapsă mai blândă, tatăl fetei susține că nicio pedeapsă nu este suficient de dură pentru crima pe care a comis-o.

După decesul fiicei lui, tatăl susține că a aflat anumite lucruri, care l-au pus pe gânduri: „ Pentru a vă da o idee despre ucigașul fiicei mele, permiteți-mi să vă spun ce am aflat eu și Susana despre felul în care a tratat-o ​​pe Caroline. Când Caroline a plecat prima dată de acasă pentru a urma studiile la Universitatea din Pireu, Susana și cu mine i-am dat fiecare o sumă lunară de 750 de euro pentru mâncare, chirie și altele. În decurs de un an, s-a căsătorit și a încetat să mai frecventeze cursurile și locuia cu soțul ei. Am făcut asta pentru că am simțit că ar fi frumos dacă Caroline ar putea avea o anumită independență financiară față de soțul ei și să nu fie nevoită să-i ceară bani pentru a cumpăra haine și alte obiecte personale. Am aflat după moartea ei, că banii pe care Susana și cu mine îi p uneam în contul bancar al lui Caroline în fiecare lună au fost însușiți de soțul ei și că de fiecare dată când avea nevoie de bani pentru a cumpăra o cafea sau pentru a cumpăra hrană pentru animalele ei de companie trebuia să- i ceară lui acești bani. Pentru mine este un mister cum a tolerat acest comportament. Caroline fusese întotdeauna o fată cu voință puternică, cu idei fixe și nu și-ar fi lăsat niciodată voința călcată în picioare ”.