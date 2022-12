Ileana Ciuculete ar putea fi dezgropată, când se vor împlini 7 ani de la deces. Decizia radicală luată de cei doi băieți ai artistei: "O strămutăm pe mămica la Craiova"

In articol:

La cinci ani de la decesul Ilenei Ciuculete, familia artistei se confruntă cu o situație dificilă. Mugurel Sfetcu, unul dintre cei doi fii ai interpretei de muzică populară, susține că el și fratele lui se gândesc să-și dezgroape mama și să mute sicriul cu trupul neînsuflețit al acesteia la Craiova, și asta din cauza faptului că nu găsește

actele locului de veci unde este înmormântată solista. Lipsa documentelor îi împiedică pe băieții Ilenei Ciuculete să facă lucrări de reabilitare și, implicit, să plătească taxele anuale, relatează viva.ro

Băieții Ilenei Ciuculete vor să mute sicriul cu trupul neînsuflețit al artistei: "La șapte ani o strămutăm pe mămica la Craiova"

Mugurel și Cristian Sfetcu, cei doi fii ai Ilenei Ciuculete, iau în calcul posibilitatea de a-și strămuta mama la Craiova, atunci când se vor împlini 7 ani de la decesul artistei. Aceștia au dezvăluit că în ultima perioadă s-au tot lovit de probleme serioase, când au vrut să reabiliteze cavoul solistei, pentru că nu au găsit nici până acum actele locului de veci unde este înmormântată solista: "Fără acel act nu ne ia în considerare. Am dus actul acela, că fata lui Cornel, Claudia Galeș, a renunțat la drepturi, iar el, din partea lui, nu mai are pe nimeni. Mai suntem noi, dar pe mine asta mă interesează, să rezolvăm și această problemă. Crucea este crăpată mai demult.

Probabil s-a mai deteriorat, vă dați seama…Dacă nu am acte, nu putem face nimic. Asta a fost situația. Prin tot ce am trecut până acum ne-a întărit. A trecut. În caz că, Doamne ferește, nu vor să ne ajute, să facem acte, noi așteptăm. La șapte ani o strămutăm pe mămica la Craiova, că avem voie. Eu m-am săturat de lupte cu autoritățile.", a declarat Mugurel Sfetcu, fiul Ilenei Ciuculete, pentru sursa citată.

Fiul Ilenei Ciuculete, la mormântul mamei lui [Sursa foto: Captură video]

Reabilitarea mormântului nu este singura problemă pe care băieții Ilenei Ciuculete nu o pot rezolva din cauza lipsei actelor amintite. Cei doi au mărturisit că în ultimii ani nici măcar nu au putut plăti taxele aferente locului de veci: "Actele ar fi trebuit să fie la Cornel. Încă din luna februarie a acestui an am fost cu avocata la Asociația Cimitirelor și Crematoriilor și am depus o cerere. Fără actul acela, nu pot să le plătesc, acolo, taxa. Voiam să pot plăti taxa anuală, care cred că nu e plătită de când a murit Cornel Galeș, de vreo trei ani.

Pare incredibil, dar noi nu putem plăti, dacă nu avem actul acela doveditor. Am făcut cerere și ni s-a spus că se rezolvă până prin iunie. Nu s-a întâmplat acest lucru. În august, am sunat iar și a spus că nu se lucrează. Și iată cum trec anii și nu putem face nimic.", a mai dezvăluit unul din băieții Ilenei Ciuculete, pentru aceeași sursă.

Mugurel și Cristian Sfetcu, cei doi băieți ai Ilenei Ciuculete [Sursa foto: Captură video]