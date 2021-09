Ileana de la Puterea dragostei, poveste dramatică de viață! Cristina Mihaela a izbucnit în lacrimi: „Copilăria mea a fost foarte grea”

In articol:

Marinela Ileana Bocretaș este una dintre noile concurente de la Puterea dragostei, sezonul 4. Tânăra în vârstă de 24 de ani este din Cluj, însă în prezent locuiește în Anglia. Ea este de profesie hairstylist. Ea a intrat în casă cu foarte multă încredere de sine și cu un zâmbet larg pe față.

Cu toate acestea, în spatele unui zâmbet se află o poveste dramatică de viață.

La vârsta de 7 ani, Ileana a fost dusă la un centru de plasament. Tatăl ei biologic a decedat când ea avea 15 ani. Mama trăiește, cu care concurenta ține totuși legătura. In Anglia locuiește alături de surorile ei, pe care le-a luat de la centrul de plasament pentru a le oferi o viață mai bună. Cele mai mici surori, doua gemene, au 17 ani. printre lacrimi, Ileana a povestit despre greutățile copilăriei. Cristina Mihaela a scultat pvestea de viață a Ileanei cu lacrimi în ochi.

„Copilăria mea a fost foarte grea. Nu am avut cei mai buni părinți, cea mai bună mamă. Nu am ce să reproșez acelui centru de copii, pentru că am fost educată, am fost mâncată, am devenit persoana care sunt astăzi. Mă gândesc că mama mea nu știe altă viață, mama ei a fost la fel. Eu acum văd totul cu alți ochi. Eu fiind cea mai mare am dus și cele mai mari greutăți. Eu mi-am luat surorile din centru și le-am dus în Anglia. Am dus tot timpul cel mai mare greu și am încercat să le fac pe ele să se simtă mai bine și să nu ducă greutatea. Am vrut să le fac lor o viață mai bună. Surorile mele sunt tot”, a povestit Ileana, noua concurentă din casa Puterea dragostei.

Citeste si: Cui îi va rămâne averea lui Ion Caramitru? Ce este trecut în testamentul acestuia- bzi.ro

Cristina Mihaela Dorobanțu, prezentatoarea Puterea dragostei[Sursa foto: Captura Video]

Ce bărbat vrea să cunoască Ileana de la Puterea dragostei

Ileana își dorește un bărbat puternic și hotărât. Ultima ei relație a tinut „doar câteva luni”, dar a fost o dragoste intensă. S-au iubit cu pasiune, însă etapa vieții în care s-au intâlnit nu a fost propice relației lor. Povestea a ajuns la final de curând, in iulie.

Citeste si: Ei sunt noii concurenți de la Puterea dragostei! Primele imagini din sezonul patru al emisiunii

„Îmi doresc să îmi găsesc un bărbat la fel de puternic ca mine, poate și mai puternic, ca să poată să mă întreacă. Orice vreau, câștig! Sunt o fire foarte energetică, de obicei, depinde în ce stare mă prinzi. Nu aveți de ce să vă temeți de mine. Îmi place foarte mult voia bună”, a declarat tânăra de 24 de ani.

Ileana de la Puterea dragostei, sezonul 4[Sursa foto: Captura Video]