Ileana Sterp a rămas fără socru în urmă cu câțiva ani: „Își dorea să își vadă nepoții” Ce s-a întâmplat și ce relație are cu soacra sa | EXCLUSIV

Ileana Sterp face parte din cea mai iubită familie din mediul online. Alături de mama Geta, Geta, Culiță și Iancu formează familia Sterp. Au o comunitate mare de fani, care îi iubesc și susțin în tot ceea ce fac.

Ileana Sterp, totul despre relația cu socrii

În cadrul unui interviu exclusiv, Ileana Sterp a povestit cum și-a pierdut socrul. Mai mult decât atât, a descris și relația pe care o are cu soacra sa.

„Părinții lui m-au îndrăgit din prima. Sunt niște oameni extraordinari, din păcate socrul meu nu mai este, dar soacra mea e ca o mamă. Eu o strig mama. Pentru mine e a doua mea mamă. Socrul meu era pur și simplu un om sănătos, la 54 de ani. Într-o dimineață, cumnata mea, l-a găsit fără suflare, fără nicio explicare. Credem că a făcut stop cardiac. Era un om deosebit, Dani îl moștenește din multe puncte de vedere, emotiv, sufletist, bun. Îmi doream foarte mult să trăiască și să ne vadă cu copii Nu a mai trăit să afle că sunt însărcinată. Își dorea să aibă nepoți, să le ia înghețată și să își petreacă bătrânețea cu ei. Lui Dani i-a fost foarte greu, eu și venirea pe lume a Carlei am avut un rol important.”, a declarat Ileana Sterp.

Cum s-au cunoscut Ileana Sterp și soțul ei?

Ileana și Dani au o poveste de iubire de poveste. Deși nu le-a fost mereu ușor, au o familie superbă și se bucură de dragostea lor în fiecare zi. Ileana Sterp a povestit cum s-a cunoscut cu soțul ei și cum a început povestea lor.

"Ne-am cunoscut și după trei luni a fost ziua mea de naștere. Atunci mi-a pus inelul pe deget și cam asta a fost(...) Ne-am cunoscut la mare, el era prieten cu Culiță. Eu eram singură, Culiță era și el singur după o despărțire și am mers amândoi la mare. Inițial eu nu am vrut să merg, dar în fine m-am dus. Acolo Dani era și el cu o gașcă în vacanță și așa ne-am întâlnit. Ne-am plăcut din prima. A existat o chimie de la prima întâlnire. El nu își mai lua privirea de la mine. Ne-am întâlnit seara la cină și eram destul de mulți. Acolo, el era chiar în fața mea la masă și nu își mai lua ochii de la mine. Am mers apoi într-un club unde am dansat și eu m-am îndrăgostit de mișcările lui, de dansul lui. Îi place foarte mult să danseze și dansează foarte bine. Ne-am atras unul pe altul și apoi am tot vorbit, ne-am întâlnit. El a fost foarte hotărât de la început", a povestit Ileana Sterp, în emisiunea Corneliei Ionescu.

